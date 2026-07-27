Localizan a Alejandro Enrique, el hombre de 72 años desaparecido en Tenerife

La Guardia Civil ha confirmado la localización en buen estado de Alejandro Enrique A. H., de 72 años, cuya desaparición había sido denunciada el pasado 26 de julio en el municipio tinerfeño de Guía de Isora.
La Policía Nacional y la Guardia Civil habían solicitado este lunes la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero después de que se perdiera su rastro.
Tras activarse el dispositivo de búsqueda, la Guardia Civil ha informado finalmente de que Alejandro Enrique ha sido localizado y se encuentra en buen estado.
Amplio dispositivo de búsqueda en Guía de Isora
Los agentes habían desplegado un operativo en diferentes puntos del municipio, especialmente en los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la franja costera comprendida entre Punta Blanca y el entorno del Hotel Abama.
En el aviso difundido para facilitar su identificación se detallaba que Alejandro Enrique mide aproximadamente 1,60 metros, es de constitución corpulenta, presenta calvicie y tiene los ojos marrones.
En el momento de su desaparición vestía un pantalón corto técnico de color verde militar, una camiseta negra de manga corta con un logotipo circular verde y calzado tipo zueco de color negro.
La difusión de su imagen y características físicas había formado parte del llamamiento realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para recabar cualquier información que pudiera contribuir a localizarlo.
Finalmente, la búsqueda ha concluido con resultado positivo después de que el hombre haya sido encontrado en buen estado, según ha confirmado la Guardia Civil.