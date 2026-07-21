Un macro operativo identifica a los habitantes del asentamiento ilegal de Los Vivitos

Un operativo policial conjunto desplegado desde las nueve de la mañana de hoy en el asentamiento informal de Los Vivitos, en Arona, está llevando a cabo labores de identificación de los habitantes de este asentamiento ilegal.
En el dispositivo participan agentes de la Guardia Civil, la Policía Local de Arona y la Policía Canaria, con una presencia de más de 30 vehículos en los accesos y el interior del asentamiento.
Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que el operativo tiene carácter identificativo y no contempla, en principio, el desalojo de los residentes.
El objetivo es recabar información sobre las personas que habitan el lugar, en el marco de las actuaciones administrativas y urbanísticas que el Ayuntamiento de Arona lleva meses desarrollando en la zona.
Como ya informó DIARIO DE AVISOS, el Consistorio local ha venido realizando anteriormente un censo interno, recorriendo el asentamiento puerta a puerta, y mantiene abiertos más de un centenar de expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística en Los Vivitos, con el 96% de ellos ya notificados a los afectados.
La actuación policial vendría a complementar este trabajo administrativo previo, ahora con una identificación formal de los ocupantes.
Los Vivitos es un asentamiento informal situado sobre suelo agrícola no urbanizable entre Guaza y Buzanada, en la zona conocida como Malpaso, visible desde la TF-1.
Se calcula que alberga alrededor de 250 personas en más de 47 unidades familiares, una cifra que ha crecido en los últimos meses.