Del mejor vino al mejor helado: la ruta por los productos canarios que han conquistado a los expertos

Canarias presume de paisajes, de clima y de playas, pero también de una despensa que cada vez gana más reconocimiento fuera y dentro del Archipiélago. Vinos, panes, aceites, sidras, gofios, pizzas, helados, quesos y todo tipo de productos canarios han sido distinguidos en los últimos meses por jurados profesionales, concursos oficiales y campeonatos gastronómicos.
No se trata solo de productos con tradición. También hay obradores, bodegas, almazaras y proyectos artesanos que han conseguido transformar esa herencia en propuestas capaces de competir al máximo nivel. Esta es una ruta por algunos de los nombres que han convencido a los expertos.
El mejor pan: Zulay
La panadería Zulay se llevó este miércoles la Miga de Oro 2026 a los mejores panaderos absolutos de Canarias, un reconocimiento concedido durante la fase autonómica del certamen nacional impulsado por las plataformas Pànatics y Pan de Calidad. La cita se celebró en el antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, y reunió a destacados profesionales del sector panadero.
El premio sitúa a Zulay como uno de los grandes referentes del pan artesano en las Islas. El certamen valoró la trayectoria, la excelencia técnica y la defensa del producto artesano, dentro del circuito que desembocará en la lista de los 50 Panaderos TOP de España. En esa misma convocatoria, Mario Bakes, en Santa Úrsula, fue reconocido con la Mejor Hogaza de Canarias, mientras que Panorama Bakery Coffee, en Adeje, obtuvo el premio a la Mejor Barra de Canarias.
El mejor vino: Pico Cho Marcial y Flor de Chasna
En el capítulo vinícola hubo doble ganador en lo que se refiere a productos canarios. El Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, eligió como Mejor Vino de Canarias 2026 ex aequo a Pico Cho Marcial Tinto, de la SAT Viticultores de la Comarca de Güímar, y a Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce, de la Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona.
El resultado confirma de otro de los productos canarios más valorados el peso de Tenerife en la producción vitivinícola del Archipiélago. Ambos vinos proceden de bodegas tinerfeñas y fueron distinguidos en un concurso que reunió 251 elaboraciones de 65 bodegas, según los datos difundidos tras el fallo del certamen.
El mejor aceite: Canary Oil arbequina-hojiblanca
Fuerteventura también tiene un producto en lo más alto de la despensa canaria. El aceite Canary Oil arbequina-hojiblanca, elaborado por Aloe Vera Internacional, fue elegido Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias.
El reconocimiento refuerza el crecimiento de un sector que ha ido ganando presencia en las Islas durante los últimos años. En este caso, el producto premiado combina variedades arbequina y hojiblanca y representa la evolución del olivar majorero dentro de una producción agroalimentaria cada vez más diversa.
La mejor sidra: Tuscany Brut Nature
La Mejor Sidra de Canarias 2026 se elabora en Gran Canaria. El reconocimiento fue para Tuscany Brut Nature, de Vicente Oliver Marrero Arencibia, dentro del Concurso Oficial Agrocanarias. Es uno de los productos canarios más llamativos.
La sidra premiada es una espumosa brut nature elaborada mediante método tradicional, con segunda fermentación en botella y sin adición de azúcares. Según la información difundida por el Gobierno de Canarias, destaca por su burbuja fina, su frescura y su complejidad aromática, vinculada al trabajo con manzana local.
El mejor gofio: Buen Lugar de Firgas
Uno de los productos canarios más identitarios también tiene su campeón reciente. El Gofio de millo Buen Lugar de tueste medio, elaborado por Molino de Gofio Buen Lugar, en Gran Canaria, fue elegido Mejor Gofio de Canarias 2025 por el jurado del Concurso Agrocanarias.
El certamen distinguió además otros productos en votaciones populares, como el Mejor Gofio elegido por Nuestros Mayores, que fue para Gofio La Escalona de trigo, producido en Tenerife, y el Mejor Gofio elegido por el Panel de Cata Infantil, que recayó en Gofio La Piña de trigo y millo, elaborado en Gran Canaria.
La mejor pizza: Luciano Lucía y Antonio Cazorla
La pizza hecha en Canarias también compite. En el 7º Campeonato de Canarias de Pizza 2026, celebrado en el marco de GastroCanarias, Luciano Lucía se proclamó vencedor en la modalidad de pizza clásica, mientras que Antonio Cazorla Galván ganó en la categoría de pizza napolitana.
La clasificación oficial del campeonato sitúa a Luciano Lucía en el primer puesto de la categoría clásica, con 1.207 puntos, y a Antonio Cazorla Galván como ganador de la modalidad napolitana, con 1.183 puntos. El certamen premió también la mejor imagen en ambas categorías.
El mejor helado: Origen Cacao, de Boutique Relieve
El mundo dulce tiene otro nombre propio: Boutique Relieve, en Tenerife. Su helado Origen Cacao, creado por Alfredo Marrero, ha sido presentado como el mejor helado de Canarias y ha logrado proyección internacional tras situarse entre los grandes nombres del circuito Gelato Festival World Masters. Es uno de los productos canarios más galardonados a nivel internacional.
La propuesta destaca por su trabajo con el cacao y por una elaboración artesanal que ha permitido al obrador tinerfeño competir con referentes de países con una larga tradición heladera. En la información publicada sobre el producto se subraya además que se trata de una elaboración apta para celíacos y trabajada con técnica Bean to Bar.
El mejor queso: Minero, de Granja Ara
El queso canario es uno de los productos canarios más premiados en las Islas, y el último gran reconocimiento oficial localizado en Agrocanarias 2025 fue para Minero, de Granja Ara, en Tenerife, elegido Mejor Queso de Canarias 2025.
Se trata de un queso elaborado con leche cruda de cabra y cubierto con ceniza comestible, una presentación que refuerza su singularidad. El dato de 2026 está aún en fase de certamen, con 264 elaboraciones de 85 queserías compitiendo en el Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026, según la información publicada por GastroCanarias.
Una despensa que mira más allá de las Islas
Los reconocimientos recientes dibujan una fotografía clara: Canarias ha dejado de ser solo un territorio de productos tradicionales para convertirse también en un espacio de innovación gastronómica. Productos canarios como el pan artesano, los vinos volcánicos, el aceite majorero, la sidra grancanaria, el gofio, la pizza, el helado y el queso comparten una misma tendencia: el producto local ya no solo se defiende por identidad, sino también por calidad contrastada.
Cada premio responde a un jurado, un certamen y unas normas concretas. Pero juntos componen un mapa gastronómico que confirma el buen momento de la despensa canaria y el creciente peso de sus productores, obradores y artesanos en concursos regionales, nacionales e internacionales.