Vuelve a por su moto en Puerto de la Cruz y la encuentra calcinada: la dueña busca respuestas

Una motocicleta quedó calcinada este martes en un aparcamiento de la avenida Melchor Luz, en Puerto de la Cruz. El fuego afectó a la zona donde había estacionadas otras cuatro motos y obligó a intervenir a los bomberos, Policía Local y Policía Nacional.
El incendio fue sofocado antes de que las llamas causaran daños mayores en el resto de los vehículos, según la información y las imágenes remitidas a este periódico.
En la fotografía puede apreciarse una de las motocicletas prácticamente destruida, además de restos quemados y material utilizado durante las tareas de extinción.
Los hechos ocurrieron en una zona de estacionamiento situada junto a varios edificios residenciales de la avenida Melchor Luz, una de las principales vías de acceso al núcleo urbano de Puerto de la Cruz.
Según explica a este periódico una de las personas afectadas, la zona permaneció precintada después de la intervención de los servicios de emergencia.
La moto situada en el punto donde se originaron las llamas sufrió importantes daños. El fuego destruyó buena parte de su carrocería, el asiento y varios componentes mecánicos.
La calzada también quedó cubierta por restos quemados y una mancha oscura.
“La policía científica tomó todo tipo de pruebas para poder examinar y determinar si fue provocado o fue accidental y, en el caso de ser provocado, encontrar al culpable”, sentencia la misma fuente.