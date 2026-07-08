Aparatoso accidente coche-camión en Tenerife

Una mujer ha resultado herida este miércoles en una colisión entre un turismo y un camión registrada en la carretera TF-66, en el municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 10.15 horas de este 8 de julio de 2026. La afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, varias contusiones en un miembro superior de carácter moderado.
Trasladada al Hospital Quirón Costa Adeje
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario valoró y asistió a la mujer en el punto del accidente antes de trasladarla al Hospital Quirón Costa Adeje.
Hasta la zona también acudieron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que colaboraron en el dispositivo de emergencia.
Qué se sabe del accidente en Arona
Según la información facilitada por el 112, la alerta recibida comunicaba una colisión entre un turismo y un camión con una persona herida en la TF-66, una vía del sur de Tenerife que atraviesa el municipio de Arona.
Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.