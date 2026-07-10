Multa de 30.000 euros a la empresa de parques y jardines de Santa Cruz por falsear datos de la plantilla

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha sancionado con 30.000 euros a la adjudicataria del servicio municipal de parques y jardines de la capital, la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona y Fomento, por facilitar “información errónea” sobre la antigüedad de la plantilla para la redacción de los pliegos de la nueva licitación del contrato, dotado con 34 millones de euros, que finalmente quedó anulado tras detectarse un desvío de casi 800.000 euros.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ofreció ayer este dato en la comisión de control municipal y a instancias de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, que cuestionó al edil sobre el estado del expediente sancionador a la empresa. Tarife recordó que “el procedimiento por falta muy grave se inició el pasado marzo, pues la información facilitada por la UTE para poder redactar los pliegos del nuevo contrato no reflejaba la totalidad de los datos reales. De ahí la sanción. No obstante, la empresa ha presentado alegaciones que, en estos momentos, están siendo analizadas por el servicio”.
El edil avanzó que el Ayuntamiento ya trabaja en los nuevos pliegos tras llevarse a cabo un estudio económico para modificar las prescripciones técnicas, por lo que a finales de este mes se prevé quede finalizado. “Por ello, entre octubre y noviembre próximo se sacará a concurso la licitación del nuevo contrato de parques y jardines, por el que se pasará de 125 trabajadores a 220 para reforzar el cuidado de las zonas verdes del municipio y aumentar el número de especies para llegar a un 30%”.
Otro de los asuntos en la comisión se centró en los problemas estructurales que afectan a los bloques 24 y 28 de Somosierra. La portavoz socialista, Patricia Hernández, cuestionó a la concejala de Urbanismo, Zaida González, sobre un informe de 2002 donde se alertaba de daños en estas viviendas tras la riada que asoló la capital. “Dos décadas después, los vecinos siguen sin soluciones”, afirmó la exalcaldesa.
La guerra entre bancadas se desató cuando la edil de Urbanismo afirmó no haber encontrado dicho informe en el registro de Gerencia, donde según Hernández se apuntaba al agua de riego de los jardines como causa del deterioro de los inmuebles. La edil negó tal hecho y recordó que el Ayuntamiento trabaja en incluir estos bloques en un ámbito que permita a los vecinos acogerse a ayudas para la rehabilitación”. Hernández la acusó de “vacilar” a la oposición y González de “mentir para grabarse en vídeos”.