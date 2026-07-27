Vandalizan el mural que el tinerfeño Alberto León dedicó a Luis de La Fuente en Barcelona

El artista tinerfeño Alberto León, afincado desde hace años en Barcelona y conocido por sus trabajos de arte urbano, ha visto cómo una de sus últimas obras apenas ha sobrevivido unos días en las calles de la ciudad. El mural que dedicó al seleccionador español Luis de la Fuente tras el triunfo de España en el Mundial aparece vandalizado.
León comenzó a trabajar en la pieza durante la madrugada del lunes, apenas cinco horas después de que la selección española se proclamara campeona del mundo. La obra mostraba a Luis de la Fuente levantado por numerosas manos mientras sostenía la Copa del Mundo.
“Me duró unas 87 horas, casi cuatro días, hasta que apareció vandalizado”, explica el artista lagunero.
Sobre la pintura apareció posteriormente la expresión “No oblidem”, “No olvidemos” en catalán, utilizada en determinados ámbitos vinculados al independentismo catalán. Según relata León, la publicación del mural también había provocado previamente comentarios y críticas en redes sociales.
“Hubo un movimiento en redes entre independentistas y demás que no estaban de acuerdo con el mensaje que estaba lanzando. Sentó mal a una parte de Cataluña”, señala.
Un homenaje a Luis de la Fuente
El artista insiste en que la obra no incorporaba símbolos especialmente asociados a la bandera española. Su intención, asegura, era representar la celebración colectiva del título.
“Ahí no había ningún gesto de España, ni siquiera los colores de la bandera. Simplemente era el seleccionador español en el aire, manteado por muchas manos. No solo las manos de los jugadores, sino las manos de todos los españoles”, sostiene.
León decidió colocar a Luis de la Fuente como protagonista porque considera que el entrenador tuvo un papel fundamental en el éxito de la selección.
“Creo que la figura de De la Fuente nos caló a todos. Fue un líder y una figura súper importante a la hora de crear equipo y crear grupo. Me centré en hacerle ese pequeño homenaje”, explica.
Tras aparecer las pintadas, según el relato del artista, el mural terminó siendo retirado por el Ayuntamiento.
El episodio se produce después de que otra obra relacionada con el triunfo de España, realizada por el artista urbano TvBoy y dedicada al futbolista Ferran Torres, también sufriera actos vandálicos en Barcelona.
León había elegido para su mural una ubicación céntrica, aunque menos expuesta que la pieza de TvBoy, situada en el barrio de Gràcia.
Reacciones muy diferentes en Cataluña
Durante los pocos días en los que la obra permaneció visible, León asegura haber recibido mensajes de todo tipo. Desde muestras de apoyo hasta críticas por representar una celebración vinculada a la selección española.
El artista destaca que numerosos ciudadanos catalanes defendieron públicamente su trabajo y que incluso recibió el respaldo de personas independentistas que, pese a sus posiciones políticas, valoraron la intervención artística.
“Hay una parte de Cataluña que está muy a favor, defendiendo el mural y defendiendo que haya catalanes que estén de acuerdo, que los hay y muchos. También hay independentistas que valoran este tipo de mensajes en la calle y tienen un respeto enorme por ellos”, afirma.
En el extremo contrario, reconoce que existe un sector que rechaza cualquier expresión que pueda interpretar como una “españolización” del espacio público catalán.
Lejos de sorprenderle que su pintura haya desaparecido, Alberto León considera que este tipo de situaciones forma parte de la propia naturaleza del arte urbano.
“Asumo todo esto como parte del recorrido que tiene el arte urbano. Es así de efímero y al final eso también forma parte de lo bonito”, reflexiona.
Una trayectoria marcada por obras efímeras
No es la primera vez que uno de los trabajos del artista tinerfeño genera repercusión o termina desapareciendo.
A lo largo de su trayectoria ha firmado piezas como ‘El Beso’, ‘El Ramo’ o diferentes murales protagonizados por figuras internacionales como Bad Bunny o Donald Trump. Algunas de ellas también fueron vandalizadas o cubiertas posteriormente.
Actualmente mantiene obras en distintos puntos de Cataluña. Entre ellas se encuentra ‘El Beso de Mar’, en Sitges, además de trabajos en Barcelona protagonizados por un saxofonista o un agente antidisturbios.
Uno de los murales dedicados a Bad Bunny también provocó controversia y terminó desapareciendo bajo una nueva capa de pintura. En aquel mismo espacio, León realizó después una obra dedicada a Sant Jordi que, según explica, todavía se conserva.
Peticiones desde diferentes puntos de España
La repercusión del mural dedicado a Luis de la Fuente no ha terminado con su desaparición.
Alberto León asegura haber recibido numerosos mensajes procedentes de distintos lugares de España para que vuelva a pintar la misma escena en otra ciudad.
Valencia, Castellón o Madrid figuran entre los lugares desde los que le han propuesto reproducir el homenaje al seleccionador.
“Me han escrito de diferentes sitios diciéndome que lo ponga en su ciudad. Muchísima gente de Madrid me ha pedido que lo haga allí. Quizás sería el mejor sitio”, reconoce.
Por ahora, sin embargo, León reivindica el significado de haber realizado la obra precisamente en Barcelona, la ciudad en la que reside desde hace años.
“Vivo en Barcelona y aquí también se alegran del triunfo de la selección”, concluye.