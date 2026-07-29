Nito, agricultor, lanza una oferta de trabajo para ampliar su equipo en Tenerife

Nito Frutas y Verduras ha anunciado una nueva oferta de empleo en Tenerife para ampliar su plantilla. La empresa busca actualmente una persona que trabaje como planchista y ha abierto el plazo para recibir currículums de quienes estén interesados en incorporarse a su equipo.
Según ha comunicado el propio Nito través de sus redes sociales, las personas interesadas deberán enviar su currículum al correo electrónico personal@frutasyverdurasnito.es.
Hace especial hincapié en que esta será la única vía habilitada para presentar las candidaturas. “No se admitirán CV que se envíen por otras vías que no sea el correo indicado”, señala en su publicación.
Nito cuenta con establecimientos en Tegueste y Tejina
El Mercado de Nito se encuentra en la carretera El Portezuelo-Las Toscas, 174, en Tegueste. El establecimiento abre de martes a domingo, con horario de mercado de 8.30 a 15.00 horas, mientras que la cafetería funciona de 8.00 a 15.00 horas.
Por su parte, Frutas y Verduras Nito Pa’ Ya está situado en la calle Felipe del Castillo, 68, en Tejina. Los lunes abre de 8.30 a 15.00 horas; los martes permanece cerrado; miércoles, jueves y viernes funciona de 9.00 a 14.30 y de 17.00 a 19.00 horas; y sábados y domingos abre de 9.00 a 14.30 horas.
Con esta nueva oferta, busca reforzar su equipo mediante la incorporación de un profesional para el puesto de planchista.