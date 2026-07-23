La primera granja de pulpos del mundo no se construirá en Canarias: los animalistas exigen que “no se vuelva a intentar”

El partido animalista PACMA se ha felicitado por la decisión de Nueva Pescanova de desistir de sus planes para construir en Las Palmas de Gran Canaria la primera granja de cultivo de pulpos del mundo y ha exigido que ese proyecto “no se vuelva a intentar, ni en Canarias ni en ningún otro lugar”.
“La presión social, científica y política ha dado sus frutos frente a una atrocidad ética y ambiental. Encerrar a más de un millón de seres sintientes e inteligentes al año en tanques para congelarlos vivos era una aberración que no podía salir adelante”, opina PACMA, organización que durante los últimos años había liderado la oposición a ese proyecto, secundada por varias asociaciones internacionales.
El partido animalista demanda que el expediente de esa instalación quede “archivado y blindado”, para garantizar que no se vuelva a intentar sacar adelante, sea cual sea el emplazamiento.
“La empatía y la protección de nuestros océanos han ganado hoy esta gran batalla. ¡Gracias a todas las entidades que han luchado para los pulpos se queden en el mar!”, añade PACMA, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.
Por su parte, el colectivo AnimaNaturalis, otra de las organizaciones implicadas en las protestas contra el proyecto de Nueva Pescanova, también se ha congratulado por la decisión y ha anunciado que mantienen las movilizaciones “para reclamar una ley que prohíba esta práctica en toda España”.
“Esto demuestra que cuando la ciencia, el derecho y la presión ciudadana van de la mano, ni siquiera una multinacional con 50 millones de euros reservados puede sostener un proyecto que nunca debió empezar”, asegura Cristina Ibáñez, abogada de AnimaNaturalis, en un comunicado.
La organización atribuye la retirada del proyecto a la presión social: “Más de 42.000 correos electrónicos enviados a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, reclamando el cierre del expediente, y una carta abierta firmada por más de 110 organizaciones entregada apenas ayer, 24 de julio”.
“A esta presión se sumó el respaldo científico, con el informe publicado en octubre de 2025 por Compassion in World Farming, que calculó que la granja habría necesitado hasta 28.000 toneladas de peces salvajes solo en su primer año de funcionamiento para alimentar a los pulpos”, añade.
Nueva Pescanova desistido de construir esa innovadora granja de pulpos en Gran Canaria dadas las circunstancias sobrevenidas durante el procedimiento y los nuevos requerimientos administrativos demandados por la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
En su escrito de desestimiento, la firma gallega explica que su decisión responde exclusivamente a consideraciones empresariales y regulatorias derivadas de la evolución del procedimiento administrativo y que no implica reconocimiento alguno sobre la eventual viabilidad futura de otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación que pudieran analizarse en su caso.