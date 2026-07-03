Arona tendrá ojos en el cielo: sus nuevos drones vigilarán emergencias y búsqueda de personas

El Ayuntamiento de Arona, a través de la Concejalía de Policía Local dirigida por Héctor Reyes, ha incorporado una nueva unidad especial de drones destinada a reforzar la capacidad operativa de la Policía Local y mejorar la respuesta en intervenciones municipales.
El nuevo vehículo está equipado con DroneStreamCast, una solución tecnológica desarrollada íntegramente en Canarias que permite recibir, visualizar, grabar y compartir imágenes aéreas en tiempo real desde el propio lugar de la intervención. De este modo, el vehículo se convierte en un auténtico puesto móvil de control para operaciones con drones, facilitando la gestión centralizada de la información visual y mejorando la coordinación entre los distintos equipos que participan en un operativo.
La plataforma ha sido diseñada con una interfaz sencilla e intuitiva, lo que permite su utilización sobre el terreno sin necesidad de conocimientos informáticos especializados y agiliza la toma de decisiones durante las intervenciones.
La incorporación de esta unidad permitirá optimizar la actuación policial en situaciones en las que la visión aérea resulta especialmente útil, como dispositivos preventivos, grandes eventos, búsqueda de personas desaparecidas, emergencias, incendios, incidencias en la vía pública o actuaciones de apoyo a otros cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.
Esta iniciativa representa, además, una apuesta por la innovación y el talento tecnológico desarrollado en Canarias. DroneStreamCast ha sido diseñado por la empresa Servicios Electrónicos, mientras que la adaptación integral del vehículo ha corrido a cargo de Electro Zafiro, responsable de la parte mecánica, las instalaciones y la integración de todos los sistemas necesarios para su funcionamiento.
Este proyecto pionero ha permitido desarrollar una solución adaptada a las necesidades reales de las administraciones públicas, facilitando además su mantenimiento, evolución tecnológica y la colaboración directa con los equipos técnicos responsables.
Más allá de la incorporación de un dron, el proyecto integra en una única plataforma el desarrollo de software, la transformación del vehículo y la operativa en campo, dotando a la Policía Local de Arona de una herramienta que mejora la capacidad de análisis y la toma de decisiones gracias al acceso inmediato a imágenes en tiempo real.
Entre las principales prestaciones del sistema destacan la visualización en directo de imágenes procedentes de drones y otras cámaras operativas, la grabación de las intervenciones, la reproducción y descarga de los vídeos registrados, la exportación de archivos a dispositivos USB y el reenvío de la señal a otros centros de coordinación autorizados cuando la situación lo requiere. Asimismo, incorpora un panel de control que permite supervisar en todo momento el estado de funcionamiento de los equipos, garantizando una gestión ágil y eficaz de la información.
El vehículo ha sido configurado como una unidad especial de despliegue rápido, con capacidad para gestionar vídeo en tiempo real, almacenamiento de grabaciones y comunicaciones de datos durante toda la operación. Esta capacidad lo convierte en un centro móvil de coordinación que acerca la toma de decisiones al lugar de los hechos y aumenta la eficacia de los dispositivos de seguridad.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, destacó cómo “la incorporación de este vehículo especializado, pionero en Canarias para la utilización de drones de vigilancia, supone un paso más en el refuerzo de los medios técnicos de la Policía Local. Esta nueva herramienta nos permitirá mejorar la seguridad, aumentar nuestra capacidad de respuesta y acceder con mayor facilidad a zonas donde hasta ahora las actuaciones resultaban más complejas”.
Asimismo, añadió que “se trata de una excelente noticia para nuestro municipio porque seguimos avanzando en la modernización de la Policía Local y dotando a nuestros agentes de recursos que mejoran su trabajo diario. Continuamos incorporando medios que contribuyen a ofrecer un servicio más eficaz, más seguro y mejor preparado para atender las necesidades de la ciudadanía”.
El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, señaló que “hoy damos un paso más en el compromiso del Consistorio con una Policía Local más preparada, cercana y mejor equipada para cuidar de nuestra ciudadanía. Esta nueva unidad no solo incorpora un vehículo, sino que nos aporta mayor capacidad de respuesta, coordinación y eficacia en dispositivos de seguridad, emergencias, búsqueda de personas o vigilancia del litoral y del medio natural”.
Por su parte, incidió en que “seguimos apostando por la tecnología como una herramienta al servicio de las personas. Su objetivo es reforzar el trabajo diario de nuestros agentes y dotarlos de mejores medios para proteger a la ciudadanía y ofrecer un servicio público cada vez más moderno, eficaz y cercano”.
Con esta incorporación, el Ayuntamiento de Arona da un nuevo paso en la modernización de la Policía Local y de los servicios municipales, reforzando sus recursos con una solución tecnológica desarrollada en Canarias que permitirá ofrecer una respuesta más eficiente, coordinada y adaptada a las necesidades del municipio.