La plataforma de empleo InfoJobs ha vuelto a lanzar una de sus cotizadas campañas bajo la categoría Cool Jobs. En esta ocasión, la compañía ofrece un puesto para convertirse en el primer invitado VIP de La Velada del Año 7, el macroevento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer Ibai Llanos.
La oferta, que incluye una remuneración de 1.000 euros netos por un día de trabajo, roza ya las 100.000 inscripciones a través del portal.
El seleccionado no solo obtendrá el pase prioritario para la séptima edición del espectáculo digital, sino que la empresa asumirá todos los gastos de traslado y estancia, con independencia de la provincia o isla de residencia del candidato. La convocatoria no exige estudios ni experiencia previa y mantiene abierta la recepción de solicitudes mientras la organización del evento confirma la sede definitiva.
Qué incluye la oferta de empleo para La Velada 7
De acuerdo con las condiciones publicadas por InfoJobs en la convocatoria oficial, la persona seleccionada firmará un contrato por una jornada laboral con las siguientes condiciones:
- Sueldo: 1.000 euros netos por la cobertura y asistencia al evento.
- Entradas: Dos pases VIP (para el candidato seleccionado y un acompañante).
- Desplazamiento: Pasajes de ida y vuelta cubiertos desde la residencia del ganador.
- Alojamiento: Hotel incluido durante la celebración de las jornadas.
- Experiencias complementarias: Acceso a zonas exclusivas y actividades del evento.
Antecedentes: la estrategia de los ‘Cool Jobs’ y el tirón de Ibai Llanos
La iniciativa forma parte de las acciones publicitarias de InfoJobs orientadas a captar público joven mediante vacantes atípicas. En ediciones anteriores de La Velada del Año, la plataforma ofertó puestos para probar comida en el recinto, trabajar como comentarista secundario o asistir como público remunerado.
A pesar de que el creador de contenido vizcaíno aún no ha anunciado la fecha ni la ubicación exacta de la séptima entrega, la repercusión de la oferta ha vuelto a ser inmediata. Para aspirar al puesto solo se requiere estar registrado en el portal de empleo y completar la solicitud en la pestaña habilitada para la campaña.