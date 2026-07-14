La prensa británica advierte a sus turistas sobre cuatro playas de Canarias que “deben evitar” este verano y explica el motivo

El diario británico The Sun ha incluido cuatro playas de Canarias en una lista de destinos españoles que, según el medio, los turistas deberían “evitar” este verano. Se trata de Las Teresitas, El Puertito de Adeje, la costa de Telde y el litoral de Arrecife, en Lanzarote.
La publicación se apoya en el informe Banderas Negras 2026, elaborado por Ecologistas en Acción. El documento identifica 48 puntos del litoral español afectados por problemas de contaminación o por una gestión ambiental que la organización considera inadecuada.
Las cuatro playas de Canarias señaladas por la prensa británica
La información publicada por el tabloide británico sitúa a Canarias entre los destinos españoles sobre los que advierte a los viajeros durante la temporada de verano.
En Tenerife aparecen la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, y El Puertito de Adeje. Ambos espacios reciben la Bandera Negra por motivos vinculados a la mala gestión ambiental, recuerda el medio británico.
The Sun acompaña su artículo con una fotografía panorámica de Las Teresitas, una de las playas más conocidas y visitadas de Tenerife. El periódico señala expresamente que este enclave figura entre las zonas españolas distinguidas con el símbolo negativo.
En Gran Canaria, la publicación menciona la costa del municipio de Telde. En Lanzarote, alude al litoral de Arrecife y relaciona el problema señalado con la presión del turismo de cruceros.
Las Banderas Negras no funcionan como las Banderas Azules ni valoran únicamente la calidad del agua de baño. Ecologistas en Acción las emplea para denunciar situaciones concretas de contaminación, urbanización, pérdida de biodiversidad, presión turística, obras costeras o deficiencias en el saneamiento.
La advertencia de The Sun a los turistas británicos
El artículo de The Sun, publicado el 3 de julio, lleva por título “Las 14 playas con Bandera Negra en España que debes evitar este verano”. El medio asegura que los turistas que viajen al país han sido advertidos sobre varios destinos costeros populares.
Además de Canarias, la lista británica incluye enclaves de Málaga, Granada, Alicante, Valencia, Barcelona, Baleares, Huelva, Almería, Lugo, Castellón, Tarragona y el País Vasco.
El diario destaca especialmente la presencia de destinos turísticos consolidados. Entre ellos aparecen la playa de Maro, en Málaga; Sant Adrià del Besòs, en Barcelona; el Port de Pollença, en Mallorca; y el barranco de Cala Galdana, en Menorca.