Así fue la detención en Tenerife de la prófuga que robó 350.000 euros a una anciana: le siguió “vaciando la cuenta” tras morir

La Policía Nacional ha detenido en el sur de Tenerife a una fugitiva británica acusada de estafar unas 300.000 libras esterlinas (alrededor de 350.000 euros) a una anciana a la que cuidaba.
La arrestada, que se encontraba huida de la justicia de su país tras no comparecer en el juicio, residía en un chalet adosado en la localidad de Los Cristianos, en el municipio de Arona, donde llevaba una vida de aparente normalidad.
La investigación policial detalla que los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2023. La detenida se ganó presuntamente la confianza de la víctima, de avanzada edad, hasta conseguir aislarla por completo de su entorno familiar.
Una vez bajo su control, comenzó a realizar sucesivas retiradas de dinero en efectivo de sus cuentas bancarias para beneficio propio, llegando a acumular el desfalco de 300.000 libras.
El caso generó un profundo rechazo social en el Reino Unido por la extrema vulnerabilidad de la anciana afectada. La acusación original contra la mujer era de fraude por abuso de confianza hasta 2022, año en el que falleció la víctima.
Sin embargo, tras la muerte de la anciana, la acusada continuó vaciando sus cuentas bancarias, lo que sumó una condena posterior por delito de hurto. Para eludir la acción judicial y quebrantando la prohibición de salir de territorio británico, la presunta estafadora huyó con destino al Archipiélago.
Una detención exprés en el sur de Tenerife
La localización y captura de la prófuga se produjo en apenas unas horas. Según ha informado la Policía Nacional, los agentes recibieron la Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades de Reino Unido el pasado 14 de julio. Tras activar el correspondiente dispositivo de localización, la mujer fue arrestada ese mismo día en las inmediaciones de su residencia en Arona.
Tras tramitarse las diligencias policiales iniciales en la Isla, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en funciones de guardia, que ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional a la espera de que se ejecute el proceso de extradición solicitado por las autoridades británicas.
El papel de la colaboración ciudadana para localizar fugitivos
La Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración de los ciudadanos para ubicar a delincuentes internacionales que intentan ocultarse en zonas turísticas como el sur de Tenerife. El Ministerio del Interio mantiene activo un canal confidencial de comunicación.
Cualquier ciudadano que sospeche o disponga de datos sobre el paradero de personas reclamadas por la justicia puede consultar la lista de los más buscados en la web oficial policia.es (sección “Colabora”) o aportar información de forma totalmente anónima a través del correo electrónico losmasbuscados@policia.es.