El PSOE exige la apertura de las dos comisarías que dejó listas ante la inseguridad de los vecinos de Los Cristianos y El Fraile

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona ha reclamado al gobierno municipal la apertura efectiva de las oficinas policiales de Los Cristianos y El Fraile, impulsadas y dejadas listas durante el mandato presidido por José Julián Mena, así como la recuperación de un modelo de policía de proximidad que garantice una mayor presencia de agentes en las calles y una respuesta más cercana a las necesidades de vecinos, comerciantes y visitantes.
Para los socialistas, la seguridad ciudadana debe situarse entre las principales prioridades del Ayuntamiento, especialmente con el inicio de la temporada estival, cuando el municipio incrementa notablemente su población y la actividad en las principales zonas turísticas.
El portavoz socialista, José Julián Mena, lamenta que proyectos estratégicos puestos en marcha durante el anterior mandato continúen sin desarrollarse plenamente.
“Nuestro gobierno dejó preparadas las oficinas policiales de Los Cristianos y El Fraile para acercar la Policía Local a los vecinos y reforzar la seguridad en dos de los principales núcleos del municipio. Sin embargo, siguen sin desempeñar la función para la que fueron concebidas”, afirma.
Especialmente llamativo resulta el caso de la oficina policial de Los Cristianos. Concebida para convertirse en un auténtico punto de atención policial de proximidad, continúa prestando un servicio muy limitado, fundamentalmente vinculado a la gestión de objetos perdidos y con un horario restringido, sin haberse transformado en el recurso policial de referencia que necesitan vecinos, comerciantes y visitantes.
La misma situación se produce en El Fraile, donde la oficina policial impulsada durante el anterior mandato permanece sin desarrollar plenamente el papel para el que fue creada, pese a tratarse de uno de los núcleos con mayor población del municipio y con importantes necesidades en materia de seguridad y atención ciudadana.
“Defendemos una policía cercana, visible y presente en la calle. Una policía de barrio que conozca los problemas de cada zona, que actúe desde la prevención y que genere tranquilidad entre los vecinos. Esa es la mejor herramienta para mejorar la convivencia y reforzar la seguridad”, señala Mena.
Por su parte, el concejal socialista Francisco Marichal explica que el PSOE viene recogiendo desde hace meses la preocupación de residentes, comerciantes y empresarios por la falta de presencia policial en diferentes puntos del municipio, especialmente en zonas como Las Verónicas, donde denuncian problemas relacionados con la venta ambulante ilegal, el tráfico de drogas y el deterioro de la convivencia.
Marichal recuerda además que los propios representantes sindicales de la Policía Local vienen advirtiendo públicamente de las dificultades que atraviesa el servicio debido a la falta de efectivos en determinados turnos, los problemas para cubrir con normalidad los servicios ordinarios, jornadas en las que una única patrulla debe atender una amplia zona que abarca Los Cristianos, Playa de Las Américas, El Fraile y Las Galletas, o el retraso en la incorporación de agentes a la Policía Turística, prevista una vez finalice el verano.
“Si quienes mejor conocen el funcionamiento diario del servicio están alertando de estas carencias, el gobierno municipal no puede seguir mirando hacia otro lado. Arona necesita más presencia policial en las calles precisamente cuando comienza la época de mayor afluencia de visitantes”, afirma.
Los socialistas consideran igualmente necesario retomar el proyecto de la nueva jefatura de la Policía Local, dotar al cuerpo de las infraestructuras necesarias para prestar un mejor servicio e impulsar la instalación de cámaras de videovigilancia en aquellos espacios donde puedan contribuir a prevenir delitos y mejorar la seguridad, como la zona de Cho-Parque La Reina, donde el PSOE ya ha defendido esta medida para dar respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos.
“Frente a la inacción del gobierno municipal, el PSOE plantea propuestas concretas y perfectamente viables: abrir las oficinas policiales que ya estaban preparadas, recuperar la policía de proximidad, reforzar la presencia de agentes en las calles, culminar la nueva jefatura de la Policía Local y dotar al municipio de las herramientas necesarias para mejorar la seguridad. Es el momento de pasar de las promesas a los hechos”, concluye José Julián Mena.