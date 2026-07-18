Quién es Mauro Pittón, el octavo fichaje del CD Tenerife esta temporada

El CD Tenerife ha hecho oficial el fichaje del mediocentro argentino Mauro Pittón, quien llega para reforzar la zona medular del conjunto blanquiazul. El pivote suramericano se convierte de esta manera en la octava incorporación de la entidad isleña durante el presente mercado de transferencias.
La contratación del futbolista fue confirmada este sábado por el club a través de sus canales oficiales de comunicación. Pittón afrontará su primera experiencia profesional en el fútbol europeo tras completar una dilatada trayectoria de 15 temporadas en la máxima categoría de Argentina, donde acumula una notable experiencia competitiva.
El fichaje de Mauro Pittón responde de forma directa a la estrategia de la dirección deportiva para dotar de mayor consistencia, equilibrio y veteranía al centro del campo de la plantilla. El club blanquiazul buscaba un perfil con capacidad de liderazgo y jerarquía, cualidades que el jugador ya ejercía en su país natal y que ahora pondrá al servicio del representativo en la Isla.
La trayectoria de Mauro Pittón: 320 partidos en Argentina
A lo largo de su carrera profesional en la élite del fútbol argentino, el nuevo jugador blanquiazul registra un total de 320 partidos disputados. Mauro Pittón se formó y realizó su debut profesional en el año 2015 con la camiseta de Unión de Santa Fe.
En este equipo de su provincia natal logró consolidarse como una pieza indiscutible, portando el brazalete de capitán y ejerciendo un rol de liderazgo tanto dentro como fuera del terreno de juego durante las últimas campañas. Además de su amplio periplo en Unión de Santa Fe, el mediocentro ha defendido los intereses de otras instituciones destacadas del balompié argentino como San Lorenzo, Vélez Sarsfield, Arsenal de Sarandí y Central Córdoba.
Cómo juega el nuevo mediocentro del CD Tenerife
De acuerdo con los informes técnicos compartidos por el CD Tenerife en su página web, Pittón destaca por ser un centrocampista polivalente de un marcado perfil defensivo. Entre sus principales virtudes futbolísticas sobresalen su inteligencia táctica, su capacidad para interpretar el juego en situaciones de riesgo y el equilibrio constante que aporta entre el trabajo de contención y la construcción de la jugada.
El club de la Isla resalta que el jugador posee criterio en la distribución, buen primer pase y facilidad para dar continuidad a la circulación colectiva del balón. Estas aptitudes con la pelota se complementan con valores de intensidad, contundencia en la recuperación, sacrificio defensivo y una fuerte personalidad sobre el césped. La entidad tinerfeña confía en que estas prestaciones aporten estabilidad y empaque al vestuario del Heliodoro Rodríguez López.