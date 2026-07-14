Queda para vender cartas Pokémon en La Laguna y el comprador sale corriendo: “Ya está denunciado, tengo pruebas”

Un creador de contenido especializado en cartas coleccionables ha denunciado que una persona le robó varios productos durante una compraventa acordada en La Laguna. Según su relato, el supuesto comprador cogió los artículos y salió corriendo antes de completar la operación.
El afectado es el responsable del perfil de Instagram Carton lover, dedicado a divulgar contenidos sobre inversión y coleccionismo de TCG, las siglas en inglés de trading card game o juego de cartas coleccionables.
“Me acaban de robar ahora mismo. Estaba aquí con una persona haciendo la venta y se echó a correr”, explicó en un vídeo publicado en sus redes sociales poco después del incidente.
Entre los productos sustraídos habría una booster box de Pokémon de la colección Estilos de Combate, en inglés, además de una caja de aniversario relacionada con el personaje Goku Black Rose.
El coleccionista sostiene que este último producto sería especialmente reconocible debido a su escasez en Tenerife. “Creo que soy la única persona que la tiene en toda la Isla. Así que, si la ven por ahí y se está vendiendo, esa es la caja que me robaron”, afirmó.
El afectado asegura que ya ha presentado una denuncia
El creador de contenido indicó que los hechos ya habían sido puestos en conocimiento de las autoridades y que dispone de pruebas relacionadas con la operación.
“Ya está denunciado, de hecho tengo pruebas”, señaló, antes de pedir precaución a otras personas que realizan ventas o intercambios de productos de coleccionismo con desconocidos.
El robo abre un debate entre los aficionados a las cartas
La publicación ha generado numerosos comentarios en Instagram. Parte de los usuarios ha mostrado su apoyo al afectado y le ha deseado ánimo tras lo ocurrido.
Otros participantes han recomendado que las compraventas de artículos valiosos se realicen en establecimientos especializados, espacios vigilados o lugares con cámaras de seguridad.
“Mejor comprar y vender en tiendas con cámaras”, señaló uno de los usuarios. Otro comentario apuntó que, cuando se trata de productos de cierto valor, conviene solicitar a una tienda un espacio seguro para completar la transacción.