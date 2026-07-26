De ‘Gladiator’ a Gran Canaria: Russell Crowe vuelve a luchar contra Roma 26 años después

El actor neozelandés Russell Crowe, ganador del Óscar por Gladiator, ha llegado a Gran Canaria para iniciar el rodaje de su próximo largometraje, El último druida (The Last Druid).
La estrella de Hollywood aterrizó en el Aeropuerto de Gran Canaria este sábado, 25 de julio, desatando la atención de residentes y usuarios en redes sociales, donde se han difundido varios vídeos de su llegada a la Isla.
La producción, dirigida por el cineasta estadounidense William Eubank, utilizará diversos parajes naturales del interior de Gran Canaria para recrear la antigua Caledonia (la actual Escocia).
En esta película de época ambientada en el Imperio Romano, Crowe encarna a un anciano líder celta que debe retomar las armas para defender a su pueblo frente a las tropas invasoras.
@d_saancheezzz Russell Crowe llega a Gran Canaria🇮🇨 #russelcrowe #crowe #grancanaria #canarias #actor ♬ som original – LL Music
Un rodaje internacional
El desembarco de esta superproducción en el Archipiélago responde a la combinación de los paisajes naturales de las Islas, la competitiva política de incentivos fiscales para producciones audiovisuales y la participación del productor grancanario Adrián Guerra a través de Nostromo Pictures.
Inicialmente, el plan de rodaje preveía grabar escenas en Cataluña, pero las autoridades autonómicas tuvieron que suspender el permiso en la zona de Sant Cugat por motivos de prevención sanitaria ante un brote de peste porcina.
Junto a Russell Crowe, el reparto internacional de la película incluye a actores como Rose Leslie (Juego de Tronos), Andreas Pietschmann (Dark), Daniel Zovatto (No respires) y Stacy Clausen.
Qué historia traslada a Russell Crowe de nuevo al Imperio Romano
En El último druida, el intérprete de 62 años vuelve a un universo cinematográfico ligado a Roma, 26 años después de dar vida al recordado personaje de Máximo Décimo Meridio.
La trama sigue a un apacible druida que vive aislado con su comunidad en las montañas. Cuando una expedición romana descubre la fortaleza y planea su conquista, el protagonista se ve obligado a encabezar una rebelión armada para evitar la masacre de su tribu.
Se prevé que los trabajos de grabación en las Islas se extiendan durante las próximas semanas en diversas localizaciones exteriores, consolidando al Archipiélago como uno de los platós naturales más demandados por la industria del cine internacional.
@mara1987.13
Russell Crowe en gran canaria 🇮🇨♬ original sound – Back To The Short