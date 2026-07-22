La popular chef Samantha Vallejo desvela la graciosa anécdota que vivió Canarias: “Prometí no volver y ahora estoy enamorada”

Samantha Vallejo-Nágera prometió una vez no volver a Canarias. Lo hizo después de dos viajes a La Graciosa con quien fue su última pareja antes de casarse, unas vacaciones en las que dormían en tiendas de campaña y recorrían la Isla en bicicleta. Años después, la exjurado de MasterChef ha terminado confesando justo lo contrario en Tenerife: “Ahora que conozco Canarias, estoy enamorada de vuestras Islas y de vuestra gente”.
La chef y empresaria recuperó la anécdota durante los 41 Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, donde recibió el galardón a la Mejor Labor de Difusión de la Gastronomía.
“Os voy a contar la anécdota”, anunció antes de recordar aquellos viajes. “El último novio antes de casarme… con él venía siempre a La Graciosa. En agosto, a montar en bicicleta, y dormíamos en tiendas de campaña”, explicó.
El problema llegaba con los horarios elegidos para pedalear bajo el sol canario.
“A las tres de la tarde era cuando había que montar en bicicleta, con lo cual yo me enfadé con él las dos veces que vinimos a Canarias, y prometí no volver”, relató.
MasterChef hizo que Samantha Vallejo-Nágera regresara a Canarias
Aquella promesa terminó chocando años después con su trabajo en televisión.
“Luego, claro, cuando llegó MasterChef tuvimos que venir a Canarias sí o sí”, recordó Samantha.
Esos viajes profesionales acabaron cambiando su ‘relación’ con el Archipiélago. Durante sus 13 años en MasterChef visitó las Islas en distintas ocasiones junto a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y el resto del equipo del programa.
“Hemos venido un montón a Canarias y lo pasábamos bomba cada vez que veníamos”, aseguró.
La empresaria también recordó una estancia en Lanzarote junto a Luna Zacharías, una de las finalistas de la octava edición de MasterChef en 2020, que calificó de “alucinante”, y reconoció que actualmente sus visitas a Tenerife se le hacen cortas.
“Cada vez que vengo a Canarias me vuelvo a enamorar. Me enamoro un poquito más de las Islas”, afirmó. “Cada vez que vengo dos días, me quedaría más”.
“Estoy enamorada de vuestras Islas y de vuestra gente”
Samantha Vallejo-Nágera concretó además qué aspectos de Canarias han terminado conquistándola.
“¡Qué vegetación, qué gastronomía, el orgullo canario…!”, enumeró durante su intervención.
Ese vínculo, explicó, también lo percibe lejos del Archipiélago. Samantha dirige Casa Taberna, su proyecto gastronómico en Pedraza, Segovia, y aseguró que recibe allí a numerosos clientes procedentes de Canarias.
“No sabéis la cantidad de clientes canarios que vienen a verme a mi restaurante a Pedraza con esa cosa de venir a descubrir mi pueblo con una ilusión, apreciando todo lo que hay”, señaló.
“Gracias por ser así”, concluyó.
Su nueva etapa después de 13 años en MasterChef
El premio de DIARIO DE AVISOS llega además en un momento especialmente significativo para Samantha Vallejo-Nágera, que acaba de cerrar su larga etapa en MasterChef.
“He dejado MasterChef, como todos sabéis. Han sido 13 años maravillosos junto a Pepe, Jordi y un gran equipo”, recordó desde Tenerife.
La empresaria repasó también una trayectoria profesional iniciada a los 18 años y que, según contó, nació de una apuesta. Desde entonces ha desarrollado su actividad en la gastronomía, el cáterin, la restauración, la televisión y los libros de cocina.
“He tenido la suerte de tener una vocación a la que me dedico desde los 18 años por una equivocación”, explicó.
También destacó haber podido compaginar su carrera con sus cuatro hijos y su familia. Ahora, después de abandonar el programa que multiplicó su popularidad, mantiene sus negocios y encara una etapa diferente.
“Para mí trabajar es maravilloso”, afirmó antes de resumir el momento personal en el que se encuentra: “Ahora me toca recoger”.
Y ese reconocimiento llegó precisamente en unas Islas a las que una vez juró no regresar.