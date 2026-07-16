La Red de Alerta Temprana de Canarias (RedEXOS), dependiente de la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias, ha coordinado la captura de un ejemplar de serpiente del maíz (Pantherophis guttatus) en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.
La intervención, que tuvo lugar a principios de este mes de julio de 2026, se activó gracias a la colaboración ciudadana y evitó el riesgo de una nueva invasión biológica en la Isla.
Un vecino dio el aviso al colectivo #STOPCULEBRAREAL al avistar el reptil, confundiéndolo inicialmente con una culebra real de California (Lampropeltis californiae), especie exótica invasora que los equipos de intervención controlan de forma activa en territorio grancanario. Tras personarse en el lugar y capturar el ejemplar, los técnicos comprobaron que se trataba de una especie distinta y derivaron el caso a RedEXOS al entrar en el ámbito de la alerta temprana.
Los peligros de la tenencia ilegal de reptiles en el Archipiélago
La dirección general del Ejecutivo autonómico advierte de que la tenencia ilegal de serpientes continúa desarrollándose de forma clandestina en las Islas. Esta práctica está estrictamente prohibida en el Archipiélago, tanto por el peligro potencial que suponen estos animales para las personas como por su catalogación jurídica como especies exóticas invasoras capaces de quebrar el equilibrio medioambiental local.
Los expertos de la red autonómica señalan que la serpiente del maíz y la culebra real de California comparten características ecológicas muy similares. La rápida detección de este ejemplar ha impedido que la especie se asiente y se reproduzca en el medio natural, lo que habría agravado la crisis de biodiversidad que sufre Gran Canaria desde hace casi tres décadas por la proliferación descontrolada de culebras en sus ecosistemas.