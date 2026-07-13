La tatuadora de las excomponentes de Nueva Línea, rompe su silencio: “Ese tatuaje no tuvo nada que ver con el grupo”

La polémica por la reestructuración de Nueva Línea continúa generando reacciones. La última en pronunciarse ha sido Shania Gil, tatuadora de Shink Tattoo, en Las Palmas de Gran Canaria, después de verse relacionada con el debate sobre la salida de las cuatro vocalistas de la orquesta.
La tatuadora ha publicado un vídeo en TikTok para explicar su versión sobre el tatuaje que realizó de manera gratuita a Alicia, Sofía, Raquel y Mayte. El diseño de “al Golpito”, en referencia a la canción de Quevedo en la que participaron las artistas cuando todavía formaban parte de Nueva Línea.
Shania insiste en que aquel encuentro no fue una colaboración publicitaria con la orquesta y pide que no se la sitúe como una de las responsables del conflicto interno.
“Ese tatuaje no tuvo nada que ver con el grupo”, asegura la tatuadora, que reconoce que publicó el contenido para mostrar su trabajo en las redes sociales, como hace habitualmente con otros encargos.
@shinktattoo Después de tantos titulares, creo que es justo contar cómo se dio realmente el famoso tatuaje de “Al Golpito”. ⚠️ Recalcar que el tatuaje NO ha sido el motivo principal de la separación, al igual que yo no formo parte de esta polémica. Solo soy la tatuadora y cuento la parte que me implica ya que me he visto mencionada en numerosas ocasiones. #finelinetattoo #tattoo ♬ sonido original – Shink Tattoo
“No se les obligó a publicar nada”
Shania Gil explica que las cuatro cantantes recibieron el tatuaje como un regalo y que, a cambio, no se les exigió realizar ninguna promoción ni compartir el vídeo en sus perfiles personales.
“Como cualquier artista, quiero dar visibilidad a mi trabajo. Eso no quiere decir que fuera una colaboración, porque no se les obligó a dar publicidad ni a compartirlo en sus cuentas personales”, señala.
Según su relato, las integrantes se mostraron satisfechas con la experiencia. La tatuadora añade que, de haber existido un acuerdo comercial, la difusión se habría realizado desde los perfiles personales de las artistas y no necesariamente desde la cuenta oficial de Nueva Línea.
El perfil de Shink Tattoo presentó públicamente el trabajo agradeciendo a Mayte, Alicia, Raquel y Sofía su participación y jugando con el título de la canción: “Las cosas buenas no llegan de golpe, sino Al Golpito”.
La dirección le pidió eliminar el vídeo
La tatuadora también confirma que recibió una petición de la dirección de Nueva Línea para retirar la publicación. Sin embargo, decidió mantenerla al considerar que se trataba de un contenido propio y que no había cometido ninguna irregularidad.
“No respondí porque no voy a borrar ningún contenido mío si no he hecho nada ilegal”, afirma Shania en su explicación.
@shinktattoo Pues al final va a ser verdad eso de que las cosas buenas no llegan de golpe, sino Al Golpito… 🥹 Gracias Mayte, Alicia, Raquel y Sofía por confiar en mí para un tatuaje tan especial y por el ratito juntas compartido 🤍✨ . (pd: nunca pensé que estaría tatuando a la 01:00 de la mañana 😳😂) #finelinetattoo #grancanaria #shinktattoo #algolpito ♬ AL GOLPITO – Quevedo & Nueva Línea
La profesional recalca que el tatuaje fue un regalo similar a otros que ha realizado a distintos clientes y rechaza que pueda considerarse el detonante principal de la separación.
“El tatuaje no ha sido el motivo principal de la separación, al igual que yo no formo parte de esta polémica. Solo soy la tatuadora y cuento la parte que me implica, ya que me he visto mencionada en numerosas ocasiones”, sostiene.
“Antes que compañeras de trabajo, son amigas”
La tatuadora considera que el verdadero problema es que cualquier actividad protagonizada conjuntamente por las cuatro vocalistas termina asociándose automáticamente con la marca Nueva Línea.
“Ellas no pueden hacer nada juntas, estando las cuatro, porque ya las asocian con el grupo, y eso me da pena. Antes que compañeras de trabajo, son amigas”, lamenta.
Sus declaraciones llegan en plena controversia por la renovación de la primera línea vocal de Nueva Línea. La dirección de la orquesta comunicó que los cambios respondían a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.
Según la versión de la dirección de Nueva Línea, se habría planteado a las vocalistas la firma de un contrato con cláusulas destinadas a regular el funcionamiento de la marca y su relación profesional. El punto de ruptura habría llegado después de la publicación de un vídeo que la dirección consideró contrario a la imagen que pretendía proyectar.
La crisis ha afectado también a la agenda de actuaciones de la formación en plena temporada de verano. Nueva Línea se había convertido durante los últimos meses en uno de los fenómenos musicales de las verbenas canarias, impulsado por su repercusión en las redes sociales y por su última colaboración junto a Quevedo.