Chapela resuelve en la segunda parte el amistoso contra el Añaza (2-0)

El CD Tenerife superó a la UD Añaza en la cuarta prueba de la pretemporada. El equipo recién ascendido a Tercera División presentó batalla en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y los locales solo pudieron marcar por mediación de Iván Chapela, quien logró los dos goles del partido en la segunda parte. Álvaro Cervera reservó a muchos futbolistas con peso específico y le concedió minutos a otros con menos oportunidades hasta ahora.
Salvo un tímido disparo de Pecar en el inicio del partido y una falta ejecutada por Marc Mateu superada la media hora de encuentro, al CD Tenerife le costó llegar con claridad a los dominios del guardameta Edwin.
De hecho llegó a tener, el algunos momentos del primer acto, mejor movilidad de pelota el cuadro recién ascendido a Tercera División, que en las próximas semanas se medirá al segundo y tercer filial blanquiazul, así como al Juvenil División de Honor.
También dispuso de alguna aproximación peligrosa el Añaza, como la del minuto 39, cuando Acaymo no llegó al remate de una falta peligrosa ejecutada por Guayre.
De hecho los blanquiazules no pudieron con el durante los primeros 45 con los de Eduardo Delgado, que temieron por el resultado en los instantes finales tras un par de centros laterales de los de Cervera que se envenenaron. De esta manera la primera parte se saldó con el empate inicial.
La sentencia tardó en llegar
En la segunda parte Cervera se limitó a cambiar al guardameta (De Vuyst por Aragoneses) y a Pecar, que dejó su sitio a Dani Fernández.
Por parte del Añaza entraron en la segunda parte Édgar (ps), Chris, Ramsés, Rabii, Raúl G, Samu, Chani, Víctor Y, Jarni, Joan y Raúl.
La entrada de Dani Fernández se hizo notar de inmediato. Suyo fue el pase que se convertiría en el 58 en el 1-0.
Llegó a línea de fondo el canterano, la puso atrás y Chapela logró el primero de una ventosa tarde en Geneto.
El Añaza respondió en el 54 con la mejor jugada del partido. Rabii se inventó un exquisito pase en profundidad para Jarni, que recibió en la izquierda cogiendo desprevenida a la zaga local. El balón volvió a cambiar de banda y cayó en la derecha, donde surgió el lateral Raúl, quien estuvo a punto de empatar la contienda.
Seis minutos después, el míster blanquiazul volvió a hacer movimientos en el banquillo, dándole entrada a los pocos jugadores que quedaban sin minutos. Se sentaron León, Pittón, Ranos y Baba para dar entrada a Balde, Joel Pérez, Óscar Bazaga y Mauro Costa.
El Tenerife tuvo tres aproximaciones peligrosas en tres minutos consecutivos. En el 67, el meta del Añaza despeja un disparo de Jesús Álvarez. Un minuto después, Édgar tiene que volver a intervenir y detiene el remate de Joel Pérez. Y en el 69 llegó una ocasión para Dani Fernández, que no encuentra la fortuna del gol.
Hubo que esperar hasta el 81 paraq ver el 2-0 definitivo, que lo volvió a materializar Iván Chapela. El atacante se internó en el área rival para, ahora sí, batir a Édgar.
Así acabó la cuarta parada de pretemporada de los blanquiazules, que este sábado se medirán al Cádiz en el Trofeo Teide.