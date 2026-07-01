Un tesoro natural de Tenerife recibe la ‘Bandera Negra’ por una amenaza ambiental

El Puertito de Adeje vuelve a situarse en el centro del debate ambiental en Canarias. El enclave costero del sur de Tenerife ha sido señalado por Ecologistas en Acción en su informe anual ‘Banderas Negras 2026‘, un documento que identifica los casos más graves de contaminación, masificación y mala gestión ambiental en el litoral español.
En esta edición, el colectivo ecologista ha otorgado un total de 48 banderas negras en todo el país, dos por cada provincia costera. En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, uno de los puntos señalados es El Puertito de Adeje, donde la organización pone el foco en la construcción de la macrourbanización turística de lujo Cuna del Alma.
Según Ecologistas en Acción, la bandera negra concedida a este enclave responde a un caso de mala gestión ambiental vinculado a un proyecto que califican directamente como “macroproyecto ilegal”. El informe denuncia que Cuna del Alma amenaza con transformar de forma irreversible uno de los últimos pueblos costeros del suroeste de Tenerife que todavía permanecía al margen de la presión hotelera.
El complejo turístico está proyectado para albergar unas 3.600 plazas y recibir a cerca de 200.000 turistas al año. Para el colectivo ecologista, estas cifras reflejan el impacto que tendría la urbanización sobre un entorno que consideran especialmente vulnerable y de alto valor ambiental, paisajístico y social.
La organización recuerda que las obras se reanudaron en noviembre de 2024 pese a que, según recoge el informe, el proyecto no cuenta todavía con evaluación de impacto ambiental. Además, Ecologistas en Acción sostiene que la actuación acumula hasta cinco paralizaciones cautelares y numerosos incumplimientos de la legislación ambiental.
Entre los daños denunciados, el colectivo señala la afección al patrimonio geológico de la zona y a especies protegidas de flora y avifauna. En su informe, advierten de que el desarrollo de Cuna del Alma está alterando un espacio costero singular y comprometiendo la conservación del paisaje original de El Puertito de Adeje.
La crítica de Ecologistas en Acción no se limita al impacto ambiental. La organización también alerta de la pérdida de identidad del núcleo costero, al considerar que la presión urbanística vinculada al turismo de lujo amenaza con borrar el carácter tradicional de este rincón del sur de Tenerife.
Ante esta situación, el colectivo plantea una propuesta clara: la paralización definitiva del proyecto, la demolición de lo ya construido y la restitución total del paisaje originario. Una petición que vuelve a colocar a Cuna del Alma en el centro de la polémica y que refuerza el rechazo de los grupos ecologistas a este modelo de desarrollo turístico.
El Puertito de Adeje se suma así a la lista de enclaves canarios señalados por el informe Banderas Negras 2026, en un contexto en el que Canarias vuelve a aparecer como uno de los territorios donde la presión sobre el litoral genera mayor preocupación ambiental y social.