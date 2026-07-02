El tiempo da un respiro en Canarias: la Aemet prevé un cambio en los termómetros tras el calor

El tiempo en Canarias experimentará una estabilización este viernes tras darse por finalizada la última alerta por calor en el Archipiélago. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que los termómetros registrarán un ligero alivio, aunque las temperaturas máximas todavía rozarán los 30ºC en las vertientes orientadas al sur y zonas de interior de varias islas.
La nubosidad baja seguirá instalada en el norte de las Islas, especialmente durante las horas nocturnas y a primeras horas de la mañana. En el resto de las zonas predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con un régimen de brisas generalizado en las costas durante las horas centrales de la jornada.
En el mar, la Aemet prevé viento de componente norte o noreste con fuerza 4 o 5, que podrá arreciar temporalmente a fuerza 6 en el sureste y el extremo noroeste hasta la madrugada, provocando marejada o fuerte marejada. En el suroeste de las islas el mar estará rizado, con vientos variables de fuerza 1 a 3.
El tiempo por islas para este viernes
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte por debajo de los 1.100 metros durante la noche, abriendo claros el resto del día. En el sur, jornada poco nubosa con temperaturas en ligero descenso. En Santa Cruz de Tenerife el termómetro oscilará entre los 20ºC de mínima y los 26ºC de máxima. Viento flojo del noroeste con brisas en la costa.
- Gran Canaria: Nubosidad retenida en el norte que tenderá a despejarse al mediodía. En el sur, cielos despejados con un ligero descenso de las máximas. Las medianías del norte experimentarán un leve repunte térmico. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 21ºC y 26ºC.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos nubosos de madrugada que darán paso a un día soleado. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera en el interior. La Aemet señala que existe una baja probabilidad de alcanzar localmente los 30ºC en el este de Lanzarote y en el interior del sur de Fuerteventura. Arrecife registrará una máxima de 28ºC.
- La Palma: Intervalos nubosos más compactos en el norte por la noche, tendiendo a despejado a mediodía. Las temperaturas bajarán en las medianías. En Santa Cruz de La Palma se prevén 19ºC de mínima y 25ºC de máxima.
- La Gomera y El Hierro: Cielos poco nubosos o despejados, salvo por nubes bajas en el norte por debajo de los 1.000 metros durante la madrugada. Temperaturas con pocos cambios, situándose la máxima en 27ºC en San Sebastián de La Gomera y en 24ºC en Valverde. Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste.