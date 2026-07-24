Viento de 80 km/h, 37 grados y olas de cuatro metros: las zonas más castigadas este viernes en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantienen activos este viernes varios avisos amarillos y situaciones de prealertas en Canarias.
El Archipiélago afronta una jornada marcada por rachas de viento de hasta 80 km/h, un fuerte empeoramiento del estado del mar y temperaturas máximas que podrían rozar los 37 grados en puntos de Gran Canaria.
El temporal golpeará de forma coordinada tanto en tierra como en el mar. Los fenómenos meteorológicos adversos responden al reforzamiento del viento del alisio y al ascenso térmico en zonas del interior, medianías y cumbres del Archipiélago, lo que ha llevado al Ejecutivo autonómico a aplicar el Plan Específico de Emergencias de Canarias (PEFMA).
Qué islas están bajo aviso por fuertes rachas de viento
El alisio de intensidad moderada a fuerte soplará con especial virulencia en las vertientes expuestas al sureste y noroeste, así como en las zonas bajas de las islas montañosas.
La Aemet ha fijado avisos amarillos por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h en el este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como en Lanzarote y El Hierro. En la isla de La Gomera, las rachas máximas podrán superar localmente los 80 km/h.
Por su parte, la prealerta de la Dirección General de Emergencias advierte de vendavales similares en el sur de Anaga y la fachada sur del área metropolitana de Tenerife, el interior de Lanzarote y en el litoral oeste y sur de Jandía, en Fuerteventura.
Olas de cuatro metros
La situación en la costa requiere máxima precaución. La Aemet mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera, el oeste de La Palma, y en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife y Gran Canaria.
Se prevé viento del nordeste de fuerza 7 (entre 50 y 61 km/h), afectando de manera directa a los canales marítimos interinsulares y en especial al paso entre Tenerife y Gran Canaria.
El mar registrará marejada a fuerte marejada con oleaje combinado que se incrementará hasta los 3,5 y 3,75 metros, pudiendo alcanzar localmente entre 4 y 4,25 metros en aguas mar adentro al sur de las Islas.
Subida de temperaturas: hasta 37 grados
De forma paralela al viento, el calor apretará en las cotas medias y altas. La prealerta por temperaturas máximas del Gobierno canario afecta a la mitad sur de Fuerteventura, las vertientes sur, este, oeste y cumbres de Gran Canaria, y las zonas bajas y medianías del sur y área metropolitana de Tenerife.
En Fuerteventura y Tenerife, los termómetros se moverán entre los 30 y 32 grados, con picos locales de 34 grados. La situación más rigurosa se registrará en Gran Canaria, donde las cotas altas y medianías por encima de los 500 metros sobrepasarán los 34 grados —especialmente en la cuenca de Tejeda—, mientras que en las zonas bajas orientadas al sureste se podrán alcanzar localmente los 37 grados.