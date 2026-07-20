La previsión de la Aemet para mañana en Canarias: más calima y viento intenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 21 de julio de 2026, un aumento del viento alisio moderado en el Archipiélago, con rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste. La jornada estará marcada por cielos poco nubosos, intervalos en el norte y la presencia de calima ligera en niveles altos de la atmósfera.
Las temperaturas registrarán un ligero descenso en las zonas de interior, especialmente en las vertientes oeste y sur de las Islas Orientales. A pesar de esta bajada, los termómetros locales de Gran Canaria podrán superar los 30 grados en el sur y el oeste. En el resto de las capitales, los valores máximos se situarán en 28 grados en Tenerife y 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria.
El tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Según la Aemet, la previsión meteorológica para la provincia occidental indica predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan intervalos de nubes en las zonas bajas del norte, que tenderán a abrir claros durante la tarde, salvo en el extremo nordeste.
El viento soplará del noreste con carácter moderado. La fuerza del alisio será más intensa en las zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste, donde la agencia estatal no descarta rachas muy fuertes, sobre todo a primeras y últimas horas del día. Estas rachas intensas también podrían afectar a la vertiente sur del área metropolitana tinerfeña, mientras que en las costas del oeste predominarán las brisas. Las mínimas provinciales caerán hasta los 18 grados en El Hierro.
La previsión en la provincia de Las Palmas
En Gran Canaria, la situación será similar con cielos despejados e intervalos nubosos en el norte a primeras y últimas horas de este martes. En Lanzarote y Fuerteventura predominará el sol, con nubosidad baja acumulada únicamente en la franja oeste al amanecer y al anochecer. La calima en Canarias persistirá de forma ligera en las capas altas del cielo de toda la provincia.
Respecto al régimen de vientos, el alisio castigará con rachas ocasionales muy fuertes al sureste y a las zonas bajas del noroeste grancanario, especialmente al final del día. En el suroeste de la Isla se prevé un predominio de las brisas costeras, ofreciendo un respiro frente al viento generalizado.