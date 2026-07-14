El rincón favorito de Tito El Bambino en Tenerife antes de actuar: “Hemos tenido suerte”

Tito El Bambino hizo una parada en Gastrobar La Plaza, situado en plena plaza de San Pedro de Güímar, antes del concierto gratuito que ofreció el pasado viernes 10 de julio. El cantante puertorriqueño compartió mesa y posó con parte del equipo del establecimiento junto al actor Lucho Velasco.
La visita se produjo horas antes de una de las principales actuaciones de las Fiestas de San Pedro 2026. El artista aprovechó su estancia en el municipio para conocer la propuesta gastronómica de La Plaza, un negocio abierto desde enero de 2025 en una antigua casa canaria.
En la fotografía difundida tras el encuentro aparece Tito El Bambino acompañado por Lucho Velasco, actor colombiano conocido por interpretar a ‘Manín’ en la serie La reina del flow. Velasco fue, además, el encargado de presentar el espectáculo celebrado esa misma noche.
Una parada antes de subir al escenario en Güímar
Gastrobar La Plaza se encuentra en el mismo entorno donde tuvo lugar el concierto. Sus responsables invitaron al cantante a visitar el local antes de la actuación y el artista aceptó la propuesta: “Hemos tenido la suerte de poder invitarle a visitarnos en el Gastro antes del concierto”, indican a DIARIO DE AVISOS.
Durante su paso por el establecimiento, Tito El Bambino compartió un momento distendido con varios trabajadores. La imagen recoge al intérprete junto a Lucho Velasco y parte del equipo de sala y cocina.
La visita convirtió al gastrobar en uno de los escenarios previos de una noche que reunió música, fútbol y animación en el centro de Güímar.
El programa comenzó a las 20.00 horas con la retransmisión en pantalla gigante del partido de cuartos de final entre España y Bélgica. Durante el encuentro actuó DJ Jacob, encargado de amenizar la espera hasta la llegada del concierto.
Tito El Bambino puso el broche final a la programación, que se prolongó hasta la medianoche y contó con entrada gratuita. La actuación cerró los actos principales de las Fiestas de San Pedro de este año.
La Plaza, un gastrobar ubicado en una histórica casa canaria
El establecimiento visitado por Tito El Bambino abrió sus puertas bajo su actual concepto en enero de 2025. Al frente del proyecto se encuentra el hostelero Álex Rodríguez, que acumula más de 14 años de experiencia en negocios vinculados a la hostelería de lujo.
Su objetivo fue transformar una antigua tasca en un espacio contemporáneo sin romper con la identidad del inmueble. El local ocupa una casa canaria que albergó en el pasado el primer banco hispanoamericano del municipio.
La reforma conservó elementos originales como las paredes de piedra, las vigas de madera y los techos altos. Estos detalles conviven con una decoración de inspiración Japandi, que mezcla líneas sencillas con materiales naturales.
La apuesta también supuso un cambio en el modelo de negocio. El gastrobar dejó atrás el ambiente centrado en las copas nocturnas para dar prioridad a la cocina, el producto cercano y una experiencia dirigida a familias, parejas y clientela local.
Cocina canaria y proveedores de Güímar
La propuesta gastronómica combina platos tradicionales de Canarias con elaboraciones más contemporáneas. Entre las opciones de la carta aparecen las garbanzas, la ropa vieja, la carne de cabra, los calamares y el atún al salmorejo.
También destacan el cachopo, que ha ganado visibilidad en redes sociales, y el solomillo con queso de cabra, puré de papas, cebolla caramelizada y compota de manzana y pera.
El establecimiento cuenta con un equipo de 18 personas entre sala y cocina. Según los datos facilitados por el negocio, alrededor del 80% de sus proveedores procede de la comarca, una decisión que permite incorporar producto cercano y respaldar a pequeñas empresas locales.
La oferta se completa con vinos canarios, denominaciones de origen peninsulares, una mezcla exclusiva de café y postres elaborados de forma artesanal.