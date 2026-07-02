Trabajo en Tenerife: el Cabildo convoca una plaza de turno libre

El Cabildo de Tenerife ha convocado una plaza de Técnico/a de Grado Superior en Valorización de Productos Agroalimentarios, una oferta de empleo público que se cubrirá mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre.
La convocatoria aparece recogida en la resolución publicada este jueves, 2 de julio de 2026, y remite a las bases publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. La plaza pertenece a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Cometidos Especiales.
Al tratarse de una convocatoria en turno libre, podrán participar las personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases. El procedimiento de selección será por concurso-oposición, por lo que combinará una fase de pruebas con la valoración de méritos.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado.
La convocatoria del Cabildo de Tenerife forma parte de las ofertas de empleo público publicadas este jueves para administraciones locales de Canarias. Entre ellas figura también una plaza en el Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura, aunque en este caso no se trata de una convocatoria abierta a cualquier aspirante, sino de una plaza de promoción interna.
En concreto, el Ayuntamiento de Antigua ha convocado una plaza de Coordinadora de Recaudación, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media. La selección se realizará también mediante concurso-oposición, pero en turno de promoción interna.
Esto significa que esta segunda plaza está dirigida a personal que ya forme parte de la Administración y cumpla los requisitos exigidos para promocionar, por lo que no debe confundirse con una oferta de acceso libre.
En ambos casos, el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación oficial de las resoluciones. Los sucesivos anuncios relacionados con cada proceso selectivo se publicarán conforme a lo previsto en las respectivas bases.
La diferencia principal entre ambas convocatorias está en el tipo de acceso. La plaza del Cabildo de Tenerife es de turno libre, mientras que la del Ayuntamiento de Antigua está reservada a promoción interna.