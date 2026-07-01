Un gran concierto en el Lago Martiánez despedirá este año las fiestas de julio

Puerto de la Cruz se prepara para las grandes fiestas de julio, una de las celebraciones más esperadas en la ciudad turística en honor al Gran Poder de Dios, la Virgen del Carmen y San Telmo. Las tres imágenes son también las protagonistas del cartel de este año.
El programa festivo da comienzo este viernes con la lectura del pregón que estará a cargo de las tres hermandades y se prolongará hasta el 31 de este mes con un gran concierto en Complejo Turístico Costa Martiánez que pondrá el broche final a los festejos.
Esta es una de las principales novedades de esta edición a la que se suma la decisión de unir la cena canaria con el baile de magos en la explanada del muelle el sábado 11.
En ese mismo recinto, el día anterior tendrá lugar la Noche de Tributos, que contará con el grupo Estrellas de Buena Vista, el tributo a la cantante puertorriqueña Olga Tañón y el tributo a Frankie Ruiz.
La embarcación y procesión terrestre y marítima de la Virgen del Carmen, uno de los actos más multitudinarios y que atrae a miles de personas al municipio, será el martes 14 aunque previamente se trasladará en procesión a San Telmo, el día 4, mientras que el 12 y 13 de julio será la procesión diurna y nocturna, respectivamente, del Gran Poder.
Así lo confirmó a este periódico el concejal de Fiestas, Javier González, quien detalló el programa junto con el alcalde, Leopoldo Afonso; el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Peña de Francia, Ángel Andrés Blanco; los hermanos mayores de las tres hermandades; el director artístico Luis Torres, Wicho y el diseñador del cartel de las fiestas, Jonás Emanuel.
También este año se ampliará el espectáculo de títeres para niños que se realiza en la plaza del Charco y que contará los primeros días con la participación de Gorgoritos y el resto, con diferentes compañías.
Por su parte, el alcalde portuense agradeció a todas las personas, colectivos, hermandades, trabajadores municipales y entidades implicadas “que hacen posible que las fiestas de julio vuelvan a ser inolvidables”, y subrayó que “forman parte esencial de la identidad portuense y expresan como pocas el vínculo entre la devoción, la tradición marinera, la convivencia y el orgullo de ciudad”.