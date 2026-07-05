Laura, canaria viviendo en Corea del Sur, se sorprende al encontrar chocolate Tirma: “Están entre 5 y 7 euros”

Laura, una canaria que vive en Corea del Sur y que ya había sorprendido en redes sociales al encontrar una cafetería ambientada en Las Palmas de Gran Canaria, ha vuelto a compartir uno de esos hallazgos que conectan directamente al Archipiélago con la otra punta del mundo.
En un nuevo vídeo publicado en TikTok, la joven muestra su visita a un centro comercial de Seúl, donde por recomendación encontró varios productos de Tirma, una de las marcas más reconocidas de Canarias. Entre los estantes encontró mini chocolates y galletitas de la firma canaria, con precios que rondaban entre los 5 y los 7 euros.
El descubrimiento llamó especialmente la atención de Laura, que no ocultó su sorpresa al ver productos tan ligados a las Islas en plena capital surcoreana. Para muchos canarios, Tirma forma parte de los recuerdos de infancia, por lo que encontrar sus productos a miles de kilómetros de casa convierte la escena en algo más que una simple compra.
@laura_pazlp Gracias @Tirma por traer un pedacito de Canarias 🇮🇨 📍 19-3 Banpo-dong Seocho-gu Seoul, 1F, Shinsegae Departament Store #tirma #islascanarias #coreadelsur #seul #españolaencorea ♬ LA GRACIOSA – Quevedo & Elvis Crespo
Sin embargo, la visita no terminó del todo como esperaba. Aunque pudo ver varios artículos de la marca, Laura se marchó con una pequeña decepción: no encontró las famosas chocolatinas Ambrosías de Tirma.
Según cuenta en el vídeo, algunas personas le habían dicho que las habían visto en ese mismo lugar, por lo que la búsqueda no queda ahí. “Me tocará volver”, deja entrever la joven, que ya ha convertido sus paseos por Corea del Sur en una forma de descubrir inesperados guiños a Canarias.
No es la primera vez que Laura se encuentra con referencias isleñas en el país asiático. Anteriormente, la maquilladora canaria ya había compartido su sorpresa al descubrir una cafetería inspirada en Las Palmas de Gran Canaria, un local que llamó la atención por su ambientación y por la inesperada conexión con la capital grancanaria.
Ahora, el hallazgo de productos Tirma en Seúl vuelve a demostrar cómo algunas marcas y símbolos canarios logran viajar mucho más lejos de lo que muchos imaginan. Y, en este caso, también deja una misión pendiente: encontrar las Ambrosías en Corea del Sur.