Una noche con buen sabor de boca

Representantes de la gastronomía, el mundo empresarial y la política se congregaron ayer en el Auditorio de El Sauzal para disfrutar de la 41º edición de la gala de los Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que otorga la Fundación DIARIO DE AVISOS y que contó como patrocinador principal con TúTrebol.
Unos reconocimientos que se han convertido en un referente y en una cita obligada de este sector y que nadie quiere perderse porque siempre deja buen sabor de boca.
Igual que años anteriores, la gala volvió a caracterizarse por el desparpajo del presentador, Aarón Gómez, quien durante una hora y media arrancó risas y carcajadas de los presentes, al contar anécdotas personales y otras que aludían a los propios premiados y al público, con quien interactuó en todo momento.
La ceremonia intercaló la entrega de premios con las distintas actuaciones y el discurso del presidente del jurado, José Luis Conde, quien definió la actual situación de la gastronomía como “una jungla”, ante la avalancha y la diversidad de opiniones que se encuentran, fundamentalmente en redes sociales”, que choca, al mismo tiempo, con una cruda realidad: cada año cierran seis de cada diez restaurantes. Una cifra proporcionada por el prestigioso chef Ferran Adrià que calificó de “terrible” y que prueba la necesidad de contar con un plan económico a la hora de abrir cualquier tipo de negocio.
En este sentido, aludió a la importancia que tiene la gastronomía en la economía española y que, según la Real Academia de Gastronomía, deja una contribución directa de más de 211.000 millones de euros y genera 3,7 millones de puestos de trabajo.
Por último, Conde hizo hincapié en la nueva categoría de premiados, la de Jóvenes Talentos, que busca promocionar a aquellas personas que ofrecen una nueva mirada a un sector que brinda unas posibilidades infinitas y que están dejando una huella relevante en el sector de la gastronomía.
La actuación humorística a cargo de Satomi Morimoto y Carlos Pedrós, con la gastronomía como protagonista y de una gran originalidad, tuvo gran aceptación por parte del público, quien durante más de una hora y media disfrutaron de un acto ágil, divertido y en el que no faltaron recuerdos para el artífice de estos galardones, el periodista y subdirector de DIARIO DE AVISOS Manuel Iglesias, fallecido el 6 de junio de 2012.
Fundamentalmente por parte de Carlos Gamonal, quien contó que fue él quien lo animó a seguir los pasos de su padre y de quien recibió importantes consejos. “Gran parte del cocinero que he llegado a ser es gracias a él”, declaró.
Al finalizar la ceremonia, tuvo lugar una gran fiesta sorpresa en la plaza de El Sauzal, en la que no faltó la buena comida y el buen vino.