Los vecinos de La Caridad se unen contra las termitas y “décadas de abandono” en Tacoronte

La llegada de las termitas subterráneas a una vivienda del barrio de La Caridad, en Tacoronte, provocó que todos los vecinos y vecinos se unieran para terminar con “décadas de abandono” del barrio y crearan una nueva asociación.
Sus estatutos fueron aprobados el viernes, el mismo día de celebración del acta fundacional, y se presentaron el lunes por registro electrónico a la espera que obtener el certificado de reconocimiento por parte del Gobierno de Canarias. La sede está ubicada en la antigua sociedad de La Caridad, en el número 17 y su presidenta es Juani María Ramírez Expósito. La vicepresidencia ha recaído en Eliseo García, la secretaría en José Ángel Amador y la tesorería estará en manos de Sonia Expósito.
La nueva asociación tiene como objetivo reivindicar, impulsar y hacer un seguimiento adecuado del mantenimiento, la dotación de servicios y las inversiones públicas del barrio. “Son 37 demandas concretas que deberían estar solucionadas hace tiempo porque son obras menores y de mantenimiento”, subraya la nueva directiva. Entre ellas, señala el mantenimiento y la limpieza periódica de calles, caminos, aceras y espacios públicos y el desbroce de vegetación con la misma frecuencia que otras zonas del municipio que reciben un adecuada atención por parte de los servicios municipales.
También pide un mantenimiento de la plaza de La Caridad y del entorno de la iglesia, del resto de plazas, jardines y del arbolado, así como la poda de las acacias y demás árboles situados en las vías públicas.
Los vecinos consideran que se debe realizar una limpieza del barranco que atraviesa el barrio y controlar los residuos que allí se vierten. Respecto a la basura, solicita que los diferentes tipos de contenedores sean ubicados correctamente ya que muchos están sobre las aceras, y que se instalen para el centro geriátrico situado en la calle El Trazo.
La nueva asociación considera indispensable la mejora de la accesibilidad y seguridad vial en el cruce de la calle El Trazo con la calle La Caridad, incluyendo pasos de peatones, y la instalación, mejora y mantenimiento del alumbrado público en toda La Caridad. En este sentido, sostienen que es “indispensable” que haya puntos de luz en el Camino Las Piletas y al inicio de la calle El Trazo, desde la Carretera General del Norte.
Una sus principales reivindicaciones es el control y erradicación de plagas que perjudican al barrio, especialmente las termitas subterráneas, pero también de ratas y demás afecciones derivadas de la granja situada en la calle La Caridad, garantizando que se cumpla la normativa vigente.
A todo ello se suma la implantación de un servicio de transporte público equivalente al existente en el barrio limítrofe de Garimba; la adecuación y mantenimiento periódico de las paradas de Titsa, especialmente la situada junto a la calle El Trazo; la dotación de zonas de aparcamiento y paradas de taxi; y la adecuación de todos los equipamientos públicos, deportivos, culturales y sociales.