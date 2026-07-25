Un vuelo a Brasil aterriza de emergencia en Gran Canaria tras dos intentos fallidos en Tenerife

Un avión de la compañía Iberia que realizaba la ruta entre Madrid y Brasil se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia este sábado en el Aeropuerto de Gran Canaria debido a una urgencia médica a bordo y a las malas condiciones meteorológicas en su destino inicial, según han informado los controladores aéreos a través de sus canales oficiales.
La tripulación del vuelo IBE3271, mientras sobrevolaba el espacio aéreo del Archipiélago, solicitó la prioridad para desviarse de su ruta e ingresar en el Aeropuerto de Tenerife Sur para atender a una pasajera que presentaba síntomas incompatibles con la continuidad del viaje, asociados a una posible pancreatitis.
Cizalladura y dos maniobras de “motor y al aire” en Tenerife Sur
Los gestores del tráfico aéreo facilitaron a la aeronave una maniobra de descenso continuado y una aproximación directa a la pista 07 de Tenerife Sur. Sin embargo, cuando el avión se encontraba ya establecido en la fase final de aterrizaje, los pilotos experimentaron un fenómeno de cizalladura —un cambio brusco y peligroso en la velocidad o dirección del viento— que les obligó a abortar la maniobra y realizar un motor y al aire.
El avión volvió a incorporarse a la secuencia de vuelo para efectuar un segundo intento de toma de tierra en la Isla, pero la persistencia de las turbulencias y el viento volvió a impedir el aterrizaje seguro, obligando a la tripulación a realizar un nuevo “motor y al aire” por seguridad.
Desvío de emergencia con prioridad a Gran Canaria
Ante la imposibilidad de tomar tierra en Tenerife Sur y dada la premura de la situación médica del pasajero, los comandantes tomaron la decisión de desviarse al Aeropuerto de Gran Canaria.
Los controladores aéreos posicionaron de inmediato la aeronave para darle aproximación directa y prioridad en la pista 03L del recinto grancanario, donde el vuelo tomó tierra finalmente sin nuevas incidencias. En paralelo, los servicios de navegación aérea coordinaron la presencia de una ambulancia y atención médica en la pista de Gran Canaria para proceder al traslado urgente de la enferma a un centro hospitalario.
La tripulación del vuelo procedente de Madrid con destino Brasil, sobrevolando el archipiélago de #Canarias, solicita desviarse a #Tenerife Sur para atender de urgencia a una pasajera con posible pancreatitis.— 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) July 25, 2026
Les facilitamos descenso continuado y aproximación directa a pista… pic.twitter.com/SJuFdLinMG