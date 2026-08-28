Accidente de parapente en Tenerife: dos heridos tras sufrir una caída

Dos parapentistas, de 64 y 22 años, resultaron heridos este jueves tras sufrir una caída en la zona de despegue de parapentistas de Taucho, en el municipio de Adeje. El incidente se produjo sobre las 17:07 horas y obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencias debido a que ambos afectados se encontraban en una zona de difícil acceso.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que dos parapentistas habían sufrido una caída en esta zona de Adeje. Tras clasificar la llamada, el 112 activó a los recursos necesarios para intervenir en el lugar.
Dos personas heridas de carácter moderado en un accidente de parapente en Adeje #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) August 27, 2026
➡️Intervinieron @BomberosTf, #GES, personal del #SUC, @PoliciaAdeje, @guardiacivil
📹 Consorcio de Bomberos de Tenerife
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Rescatados de una zona de difícil acceso
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife realizaron las gestiones necesarias para localizar a los afectados y activaron los recursos de rescate. Los bomberos lograron acceder hasta ambos parapentistas y rescatarlos de la zona en la que habían quedado.
Posteriormente, los dos heridos fueron evacuados por un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias hasta la helisuperficie de Adeje, donde esperaban los recursos sanitarios.
Dos heridos con traumatismos moderados
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado hasta la helisuperficie valoró y asistió a los dos parapentistas.
El hombre de 64 años presentaba, inicialmente, varios traumatismos de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Hospitén Sur.
El segundo afectado, un hombre de 22 años, presentaba también diversos traumatismos de carácter moderado y fue evacuado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
En el dispositivo participaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, el GES, el SUC, la Guardia Civil y la Policía Local de Adeje.
Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencia e instruyeron las diligencias correspondientes.