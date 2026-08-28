El tiempo vuelve a cambiar en Canarias: suben las temperaturas y habrá zonas con 30 grados

Las temperaturas volverán a subir en Canarias este sábado, con máximas que alcanzarán los 30 grados en varios puntos del Archipiélago, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada estará marcada por cielos poco nubosos en buena parte de las Islas, aunque persistirán intervalos nubosos en el norte y el viento soplará con intensidad en algunas zonas.
En Santa Cruz de Tenerife se esperan 30 grados de máxima y 23 de mínima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria alcanzará los 28 grados, con una mínima de 24. También se podrán registrar hasta 30 grados de forma local en zonas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria.
¿Dónde se alcanzarán los 30 grados?
En Lanzarote, Arrecife tendrá una temperatura máxima prevista de 30 grados y una mínima de 22. Los cielos presentarán intervalos nubosos durante la mañana y la noche, mientras que el resto del día tenderán a poco nubosos. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en zonas de interior.
En Fuerteventura, Puerto del Rosario llegará a 27 grados. Sin embargo, AEMET prevé que se puedan alcanzar localmente los 30 grados en el sureste de la Isla. Las máximas subirán ligeramente en el interior sur.
Gran Canaria será otra de las Islas donde el termómetro podrá llegar a los 30 grados. La previsión apunta a máximas de ese nivel en zonas del sureste, sur y oeste, principalmente en medianías. Las Palmas de Gran Canaria tendrá 28 grados.
En Tenerife, Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 30 grados. Las máximas permanecerán sin grandes cambios en las costas, mientras que podrán subir ligeramente en medianías y de forma moderada en las cumbres.
El viento será uno de los protagonistas
El viento del nordeste soplará de forma moderada en general, aunque será fuerte en diferentes zonas de Canarias. AEMET prevé además rachas localmente muy fuertes en algunos puntos.
En Gran Canaria, estas rachas serán probables en las vertientes sudeste y oeste, especialmente durante la madrugada y la tarde. En Tenerife, el viento será fuerte en las vertientes sudeste y en el extremo noroeste.
También se esperan vientos fuertes en determinados puntos de La Gomera, La Palma y El Hierro, con menor probabilidad de rachas localmente muy fuertes.
En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será moderado del suroeste.
La previsión por islas
- Lanzarote: Arrecife, 22-30 °C.
- Fuerteventura: Puerto del Rosario, 22-27 °C. Hasta 30 °C localmente en el sureste.
- Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, 24-28 °C. Hasta 30 °C localmente en el sureste, sur y oeste.
- Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, 23-30 °C.
- La Gomera: San Sebastián de La Gomera, 24-28 °C.
- La Palma: Santa Cruz de La Palma, 22-27 °C.
- El Hierro: Valverde, 18-24 °C.
En La Palma, los cielos estarán nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles. En el resto de la Isla habrá intervalos nubosos y se abrirán claros por la tarde.
En La Gomera y El Hierro, los intervalos nubosos serán más frecuentes en el norte durante las primeras y últimas horas, con una apertura de claros durante la tarde.
Así estará el mar en Canarias
En las aguas del Archipiélago se esperan vientos del este o nordeste de fuerza 5 a 6, con marejada a fuerte marejada. Además, habrá mar de fondo del norte o noroeste de entre uno y dos metros.
La situación marítima y las rachas de viento previstas serán, por tanto, dos de los elementos que habrá que tener en cuenta durante la jornada.