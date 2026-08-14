Detenido un joven de 18 años por agredir a su madre en Tenerife

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, a un joven de 18 años como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito doméstico tras agredir físicamente a su madre en el domicilio familiar.
La intervención policial se desencadenó tras una llamada de urgencia recibida en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, en la que se alertaba de una fuerte discusión en una vivienda de la localidad norteña.
Efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USEC) de la Policía Autonómica se desplazaron de inmediato al lugar para verificar el aviso y prestar asistencia a los afectados.
A su llegada al inmueble, los efectivos de la Policía Canaria localizaron al joven en un estado de fuerte agitación y alteración emocional.
Durante la inspección e intervención en la escena, los agentes constataron que la progenitora presentaba indicios de haber sufrido una agresión física por parte de su hijo, además de manifestar un profundo temor a permanecer en la vivienda con el agresor.
Arresto por riesgo inminente
Ante el elevado riesgo de reiteración de la conducta violenta y con el objetivo de garantizar la integridad física de la víctima, las fuerzas de seguridad procedieron al arresto inmediato del joven de 18 años por la presunta comisión de un delito de violencia en el ámbito doméstico.
Una vez formalizadas las diligencias en dependencias policiales, el detenido fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados del partido judicial correspondiente para determinar las medidas cautelares sobre el investigado.