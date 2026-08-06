Piden a Aena que amplíe el horario del aeropuerto Tenerife Norte

Varias aerolíneas se han dirigido a Aena para solicitar una ampliación del horario operativo del aeropuerto de Tenerife Norte, que actualmente es de 7.00 a 23.00 horas, para que empiece la actividad una hora antes y cese una hora después, con lo que permanecería en activo entre las 6.00 y las 0.00 horas cada día.
Fuentes de Binter indicaron ayer a DIARIO DE AVISOS que consideran que esta medida sería positiva para Canarias, puesto que “permitiría mejorar la conectividad de las islas, reducir los momentos de congestión aérea y mejorar el servicio a los pasajeros, así como la puntualidad. La compañía recuerda que esta iniciativa ya se ha llevado a cabo en otros aeropuertos, como los de La Palma y Fuerteventura, donde la mejora ha sido notable.
Por su parte, Aena que no dio detalles sobre estas peticiones concretas, sí informó de que la ampliación del horario de un aeropuerto se adopta tras un proceso que se inicia a partir de la solicitud de, al menos, una aerolínea, que debe justificar su propuesta mediante una programación firme de vuelos adicionales en dicho horario.
El procedimiento exige un estudio previo pormenorizado de su viabilidad técnica y financiera, además de tener en cuenta la perspectiva de todos los grupos de interés involucrados.
Aunque el horario operativo del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna es de 7.00 a 23.00 horas, la terminal permanece abierta desde las 5.00 horas para facilitar el acceso de los pasajeros y atender las necesidades de la operativa.
En este sentido, la compañía aérea indicó que “somos conscientes de que no es un asunto sencillo de implementar por parte de Aena, dadas las circunstancias, implicaciones logísticas y operativas que conlleva. Pero estamos convencidos de que sería un claro avance para la conectividad de los canarios”.
Tenerife Norte es el cuarto aeropuerto de Canarias por volumen de pasajeros, con 7,1 millones y un crecimiento del 6,1% el pasado año 2025. Por delante se sitúan Gran Canaria, Tenerife Sur y César Manrique-Lanzarote.
En noviembre del pasado año se acometió la ampliación de horarios en el aeropuerto de La Palma (una hora por la mañana y una hora y media al cierre), quedando su operativa activa entre las 7.00 y las 23.00 horas. Asimismo, el aeropuerto de Fuerteventura retrasó su cierre media hora, también hasta las 23.00 horas.
Inversiones de 250 millones para la ampliación del aeropuerto
Aena tiene prevista una inversión sustancial para la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 149 millones de euros entre 2027 y 2031. Lo cien millones restantes hasta alcanzar los 250 previstos para la totalidad del proyecto se materializarán en el siguiente periodo, a partir de 2031.