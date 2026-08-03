Los 40 grados seguirán sofocando a Canarias: el mapa de las zonas en aviso de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a Canarias en alerta por altas temperaturas este martes, 4 de agosto. Los avisos meteorológicos fijan riesgo importante (aviso naranja) en el sur, este y oeste de Gran Canaria, donde los termómetros alcanzarán los 39 °C y no se descarta superar de forma local los 40 °C, además de en cumbres y el oeste de La Palma, con máximas previstos de 37 °C.
El episodio de calor continuará afectando a todo el Archipiélago, con valores que rebasarán de forma generalizada los 34 y 35 °C en medianías y zonas de interior.
A las sofocantes temperaturas diurnas se sumarán noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 25 °C en amplias zonas e incluso no descenderán de los 28 °C en cumbres y medianías del sur de Gran Canaria.
Mapa de avisos y temperaturas por islas
La previsión de la Aemet detalla un mapa de avisos diferenciado para las ocho islas durante la jornada del martes, acompañado de rachas de viento del nordeste que alcanzarán los 70 y 80 km/h en vertientes expuestas.
- Gran Canaria: Aviso naranja por máximas de 39 °C (con picos locales de 40 °C) en medianías y zonas bajas del sur, este y oeste. En la cuenca de Tejeda y cumbres rige el aviso amarillo (34 °C). Las mínimas nocturnas apenas bajarán de 28 °C en el sur.
- Tenerife: Aviso amarillo en la zona metropolitana, este, sur y oeste. Se registrarán 35 °C de forma generalizada en medianías del sur, alcanzando los 37 °C en puntos orientados al sur. Las mínimas no bajarán de 25 °C.
- La Palma: Aviso naranja en cumbres y vertiente oeste (especialmente en el municipio de El Paso) por temperaturas de hasta 37 °C.
- La Gomera y El Hierro: Aviso amarillo con registros de 35 °C a 37 °C en vertientes orientadas al sur y zonas altas.
- Lanzarote y Fuerteventura: Aviso amarillo con temperaturas de 34 °C a 37 °C en áreas de interior y vertientes sur y este.
Calima y viento fuerte
La presencia de calima en altura predominará durante la jornada, aunque la Aemet prevé que comience a remitir hacia la noche.
El viento soplará del nordeste fuerte con rachas muy fuertes de hasta 80 km/h en La Gomera y de 70 km/h en Gran Canaria y La Palma.
En aguas del Archipiélago, la Aemet prevé viento de componente norte o noreste con fuerza 4 a 6, alcanzando ocasionalmente fuerza 7 en los extremos sureste y oeste de las islas. La mar de fondo del noreste rondará el metro de altura en el norte, con marejada a fuerte marejada, mientras que las zonas de costa del sur y suroeste permanecerán más resguardadas con mar variable y rizada.