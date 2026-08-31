Cae la ladrona de hoteles en Canarias tras cometer 6 robos durante la hora del buffet

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha esclarecido seis delitos contra el patrimonio cometidos en varios apartamentos de un complejo hotelero de la localidad de Costa Calma.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por turistas alojados en el establecimiento, quienes manifestaron que, mientras se encontraban en el buffet del hotel durante las horas de las comidas, una persona accedía al interior de sus apartamentos y sustraía dinero, dispositivos electrónicos y diversos efectos personales.
La presunta autora aprovechaba que los huéspedes se encontraban fuera de las habitaciones para acceder a ellas a través de las puertas de las terrazas que permanecían abiertas o de las ventanas, actuando de forma similar en los diferentes hechos investigados.
Entre los seis delitos esclarecidos, la cantidad de dinero en efectivo sustraído asciende a 1.470 euros, 150 libras esterlinas y 700 coronas checas. Asimismo, fueron sustraídos dos ordenadores, una tableta, dos teléfonos móviles y una consola Nintendo Switch, con un valor aproximado de 5.000 euros, además de otros efectos personales valorados en unos 430 euros.
El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable inició las correspondientes pesquisas al constatar que los hechos se habían cometido en la misma zona y presentaban un modus operandi similar.
Los investigadores analizaron las imágenes obtenidas de los sistemas de videovigilancia del complejo hotelero y contrastaron la información recabada durante la investigación con los servicios de vigilancia estática establecidos en las franjas horarias en las que se producían los hechos.
El conjunto de las gestiones realizadas permitió identificar y localizar a la presunta autora, procediéndose posteriormente a su detención como presunta responsable de los seis delitos investigados.
La rápida actuación de los agentes permitió recuperar parte de los dispositivos electrónicos sustraídos, continuándose las gestiones con el objetivo de localizar y recuperar el resto de efectos.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos.