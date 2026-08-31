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Cae la ladrona de hoteles en Canarias tras cometer 6 robos durante la hora del buffet

Entre los seis delitos esclarecidos, la cantidad de dinero en efectivo  sustraído asciende a 1.470 euros
Imagen de archivo de una mujer abriendo una caja fuerte. DA
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 La Guardia Civil de la Comandancia de Las  Palmas ha esclarecido seis delitos contra el patrimonio cometidos en varios  apartamentos de un complejo hotelero de la localidad de Costa Calma. 

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por  turistas alojados en el establecimiento, quienes manifestaron que, mientras  se encontraban en el buffet del hotel durante las horas de las comidas, una  persona accedía al interior de sus apartamentos y sustraía dinero,  dispositivos electrónicos y diversos efectos personales. 

La presunta autora aprovechaba que los huéspedes se encontraban fuera  de las habitaciones para acceder a ellas a través de las puertas de las  terrazas que permanecían abiertas o de las ventanas, actuando de forma  similar en los diferentes hechos investigados. 

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Entre los seis delitos esclarecidos, la cantidad de dinero en efectivo  sustraído asciende a 1.470 euros, 150 libras esterlinas y 700 coronas  checas. Asimismo, fueron sustraídos dos ordenadores, una tableta, dos  teléfonos móviles y una consola Nintendo Switch, con un valor aproximado  de 5.000 euros, además de otros efectos personales valorados en unos 430  euros. 

El Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable inició las  correspondientes pesquisas al constatar que los hechos se habían  cometido en la misma zona y presentaban un modus operandi similar.

Los investigadores analizaron las imágenes obtenidas de los sistemas de  videovigilancia del complejo hotelero y contrastaron la información  recabada durante la investigación con los servicios de vigilancia estática  establecidos en las franjas horarias en las que se producían los hechos. 

El conjunto de las gestiones realizadas permitió identificar y localizar a la  presunta autora, procediéndose posteriormente a su detención como  presunta responsable de los seis delitos investigados. 

La rápida actuación de los agentes permitió recuperar parte de los  dispositivos electrónicos sustraídos, continuándose las gestiones con el  objetivo de localizar y recuperar el resto de efectos. 

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones  relacionadas con estos hechos. 

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