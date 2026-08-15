Sello a sello hasta Candelaria: el Camino Viejo recupera su pasaporte oficial del peregrino

Cada mes de agosto, decenas de miles de personas convergen sobre Candelaria para cumplir promesas, pedir favores o simplemente acompañar a la Virgen en su día grande. Muchas de ellas llegan a la Basílica caminando a través de rutas que atraviesan la Isla hasta desembocar en la villa mariana.
Entre todas esos senderos y rutas, hay una que precede a las demás, el Camino Viejo de Candelaria, el trazado más antiguo de peregrinación de Tenerife, que este año estrena un proyecto pionero conocido como el pasaporte oficial del peregrino; todo ello justo cuando el resto de senderos y pistas de monte permanecen cerrados por el riesgo de incendio forestal, lo que convierte esta ruta histórica en el itinerario de referencia.
Esta iniciativa, impulsada por la Federación Tinerfeña de Montañismo con la colaboración de Montañeros del Nivaria, funciona como un documento físico que testifica el itinerario de peregrinación. Este puede recogerse de forma gratuita en tres puntos del recorrido (la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en La Laguna; la parroquia de Llano del Moro, en El Rosario, y la ermita de Nuestra Señora del Rosario, en Machado) e incluye una reseña histórica de la ruta, la Oración del Caminante y códigos QR que dan acceso a un recorrido virtual en 360 grados por los tres Bienes de Interés Cultural del tramo de Machado.
Sobre ese armazón documental se organiza el itinerario completo, con seis paradas donde el caminante puede sellar su paso: la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en La Laguna, la de la Exaltación de la Santa Cruz en Llano del Moro, la ermita de Nuestra Señora del Rosario en Machado, la parroquia de San José en Barranco Hondo, la de la Santísima Trinidad, en Igueste de Candelaria y, como meta final, la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. En total, 21 kilómetros repartidos entre La Laguna, Santa Cruz, El Rosario y Candelaria, con hitos como Los Toscales, la carretera de Machado, la Casa de Amaro Pargo o Las Camelleras marcando cada tramo del descenso hacia la costa.
Catalogado como sendero GR-131, el Camino Viejo conserva tramos de empedrado original y muros antiguos que sustentan su declaración como Bien de Interés Cultural, distinción que comparte a su paso por Machado con la propia Casa de Amaro Pargo y la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Su origen se remonta a una vía de peregrinación trazada sobre senderos aborígenes guanches, y su primera peregrinación documentada la realizaron los propios conquistadores, hace ya más de cinco siglos.
Una recuperación
La iniciativa nace de Ángel Adán y su mujer, dos profesores jubilados, que explican a este periódico que hace ya diez años un grupo de profesores, junto al Cabildo y los ayuntamientos del trayecto, promovió una primera edición del documento. La idea de recuperarlo esta vez partió del párroco de Machado, Aníbal Hernández, mientras que el diseño ha corrido a cargo del propio Adán.
El recorrido virtual en 360 grados que acompaña al pasaporte es obra conjunta de José Luis Saorín, profesor de la Universidad de La Laguna, y de Adán y Beatriz García, impulsores de la Iniciativa Recuperación Casa de Amaro Pargo.
El estreno del pasaporte llega, además, en un año en que el Camino Viejo concentra una atención mayor de la acostumbrada. El riesgo de incendio forestal ha llevado al Cabildo a cerrar de forma preventiva todos los senderos y pistas de monte que tradicionalmente sirven de acceso a Candelaria. Así, el Camino Viejo recupera este año un protagonismo que llevaba tiempo sin tener.