Drones, helicópteros, senderos cerrados y 600 efectivos: ‘acorazan’ Candelaria en plena alerta por incendios

La Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias. Casi 200 agentes velarán por la protección ciudadana, el control del tráfico y la prevención de incidencias durante las celebraciones y la tradicional peregrinación hacia la villa mariana de Candelaria, en Tenerife.
Un amplio dispositivo de seguridad y emergencias compuesto por más de 600 efectivos vela desde este 14 de agosto por la seguridad de miles de caminantes en las fiestas de la Patrona de Canarias. La coincidencia de la peregrinación hacia la villa mariana de Candelaria con la alerta por altas temperaturas e incendios forestales ha obligado a las autoridades a cortar diez vías de monte y desplegar un hospital de campaña junto a casi 200 agentes de la Guardia Civil.
Las restricciones en los accesos de monte entraron en vigor a las 18:00 horas del jueves 13 de agosto. El Cabildo de Tenerife y la Consejería de Medio Natural han prohibido el paso por diez senderos y pistas forestales de las laderas norte y sur para minimizar riesgos y evitar aglomeraciones en zonas arboladas. Entre los tramos clausurados figuran el Camino de los Jacobinos en Santa Úrsula, los accesos desde El Sauzal y La Matanza hacia la TF-24, la pista de la Caldera de Pedro Gil en Güímar y Arafo, y los accesos de Lomo Centeno o La Helechera en Candelaria.
Rutas recomendadas y despliegue por aire, tierra y mar
Como alternativa segura ante los cortes forestales, la Corporación insular recomienda utilizar el Camino Viejo de Candelaria, la carretera TF-28 y los itinerarios urbanos tradicionales.
En este entorno transitará el grueso del dispositivo de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, que cuenta con casi 200 agentes para tareas de vigilancia y prevención. El despliegue incluye helicópteros de la Unidad Aérea y drones del Equipo Pegaso para supervisar los flujos de caminantes desde el aire, patrulleras del Servicio Marítimo en la costa del municipio, la Agrupación de Tráfico en carreteras y unidades del SEPRONA para evitar accesos indebidos al monte. A este operativo se sumará el apoyo de la Policía Canaria, fuerzas locales, Bomberos de Tenerife y Protección Civil.
Hospital de campaña y transporte de TITSA
El centro neurálgico de la atención sanitaria se ubica en la propia villa mariana, donde el Cabildo de Tenerife y Cruz Roja han montado un Hospital de Campaña. Este dispositivo médico estará activo de forma continuada durante 24 horas, desde las 15:00 horas del 14 de agosto hasta las 15:00 horas del 15 de agosto, respaldado por un equipo de 27 especialistas y 12 vehículos extraordinarios, entre los que se incluyen ambulancias medicalizadas y soporte 4×4.
Para reducir la congestión de tráfico, la empresa de transportes TITSA ha dispuesto 20.000 plazas adicionales mediante el refuerzo de las líneas 120 y 122 y la activación de la lanzadera especial 522 entre La Laguna y Candelaria. Quienes viajen en estas líneas podrán aparcar sin coste en los intercambiadores de la capital y La Laguna. Todo el operativo se coordina en tiempo real desde el CECOPIN, el CECOPAL y el CECOES 112