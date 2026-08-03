19.000 euros más que hace un año: las zonas de Canarias donde más sube la vivienda de segunda mano

Comprar una vivienda de segunda mano en Canarias cuesta de media 19.218 euros más que hace un año. Un inmueble estándar de 80 metros cuadrados ha pasado de costar 252.574 euros en julio de 2025 a situarse en 271.793 euros en julio de 2026, un incremento que consolida al Archipiélago entre los mercados residenciales con mayor presión económica del país.
Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa correspondientes a julio de 2026, el precio del metro cuadrado en las Islas alcanzó los 3.397 euros. Este valor representa una subida del 0,7% respecto al mes anterior y un repunte interanual del 7,6%. Con este registro, Canarias se sitúa como la quinta comunidad autónoma con la vivienda en venta más cara de España, por detrás de Madrid, Baleares, País Vasco y Cataluña.
La persistente falta de inmuebles disponibles frente a una demanda compradora sostenida continúa empujando las cifras al alza. Aunque el incremento interanual en el Archipiélago (+7,6%) muestra un ritmo más moderado que la media nacional (+16,2%), el sobrecoste acumulado exige un esfuerzo financiero cada vez mayor a las familias canarias que buscan acceder a una propiedad.
Brecha provincial: Las Palmas se dispara y Santa Cruz de Tenerife registra el precio más alto
La evolución del mercado inmobiliario muestra diferencias significativas entre ambas provincias canarias. En Las Palmas, el precio interanual experimentó una fuerte subida del 14,4%, situando el metro cuadrado en 2.925 euros.
Por su parte, la provincia de Santa Cruz de Tenerife registró un incremento interanual más contenido, del 3,6%. Sin embargo, la provincia occidental mantiene la cifra absoluta más elevada del Archipiélago, con un coste medio de 3.703 euros por metro cuadrado.
Guía de Isora y Adeje superan los 4.800 euros por metro cuadrado
El mapa municipal refleja fuertes tensiones en las zonas turísticas y costeras. Guía de Isora se sitúa como el municipio más caro de las Islas, al alcanzar los 5.139 euros/m², seguido por Adeje con 4.886 euros/m², Arona con 4.253 euros/m² y Santiago del Teide con 3.957 euros/m². En la Isla de Fuerteventura, La Oliva destaca con un valor de 3.622 euros/m².
En cuanto a las mayores subidas de precio en el último año, Los Realejos encabeza el ranking con un incremento interanual del 19,7%. Le siguen Arrecife (+19,4%), Telde (+16,3%), La Oliva (+15,0%) y San Cristóbal de La Laguna (+12,6%).
En la comparación entre capitales, Las Palmas de Gran Canaria encareció sus pisos de segunda mano un 8,1% en un año (hasta los 3.171 euros/m²), mientras que la capital de Santa Cruz de Tenerife anotó un leve descenso interanual del 1,3%, fijando su valor en 2.920 euros/m².
Las perspectivas del sector ante la escasez de oferta
“Canarias registra un incremento interanual del precio de la vivienda de segunda mano más moderado que el observado en buena parte del país, aunque el mercado continúa encareciéndose y dificultando el acceso a la compra”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
De acuerdo con la especialista, es previsible que en los próximos meses la actividad se dirija hacia una fase de mayor normalización debido a las limitaciones financieras de los compradores. No obstante, Matos advierte de que “mientras la oferta disponible siga siendo insuficiente para responder a una demanda sólida, los precios continuarán manteniendo una tendencia al alza”.