Pisco y Patri Gavira no están solas: el Costa Adeje Tenerife anuncia a sus cuatro capitanas

El Costa Adeje Tenerife ha hecho oficial la designación de sus cuatro capitanas para la temporada 2026/27 de la Liga F. La entidad blanquiazul combina la veteranía de Raquel Peña ‘Pisco’ y Patri Gavira con la juventud de Aleksandra y Aithiara, dos jugadoras tinerfeñas formadas en la cantera insular que asumen esta responsabilidad por primera vez en el primer equipo.
Entre las cuatro futbolistas elegidas por el vestuario y el cuerpo técnico suman 784 partidos oficiales en la máxima categoría defendiendo la camiseta del conjunto tinerfeño: Patri Gavira encabeza la lista con 289 encuentros, seguida por Pisco (262), Aleksandra (177) y Aithiara (56).
Esta remodelación en la capitanía marca un relevo generacional en la Isla, integrando a dos deportistas de la base en el liderazgo del vestuario para transmitir la identidad del proyecto deportivo dentro y fuera del terreno de juego.
Veteranía y sentimiento de pertenencia
La lateral Pisco afrontará su undécima campaña con el brazalete de capitana, una función que ejerce de manera ininterrumpida desde el debut del equipo en la división de honor en la temporada 2015/16. “Es un orgullo volver a representar a este equipo y a este escudo. Es una responsabilidad importante que afronto con mucha ilusión y con ganas de poner toda mi experiencia al servicio del grupo”, ha asegurado la jugadora.
Por su parte, la defensa Patri Gavira, que cumple su novena temporada como una de las líderes del vestuario tras asumir la capitanía en el curso 2017/18, ha destacado el papel de puente entre la plantilla y el cuerpo técnico: “Una de nuestras funciones es transmitir el sentimiento por este club. Nos hace mucha ilusión que se incorporen Aleksandra y Aithiara; son dos jugadoras de la casa, se lo merecen y van a aportar muchísimo”.
El salto de la cantera canaria a la capitanía
La presencia de Aleksandra y Aithiara ratifica el compromiso del Costa Adeje Tenerife con la promoción del talento local. Aleksandra, que cumple nueve campañas en la estructura de la entidad desde su llegada a las categorías inferiores, ha calificado la designación como “un orgullo enorme para quienes hemos crecido dentro del club”.
En la misma línea, Aithiara ha valorado la oportunidad de trabajar junto a dos referentes del fútbol femenino nacional: “Lo afronto con ganas de aprender. Tener cerca a capitanas como Pisco y Patri es una oportunidad para seguir creciendo y aportar al equipo”.