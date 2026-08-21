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Alerta por la desaparición de la joven a Lydia en Santa Cruz de Tenerife

Se trata de una persona de vulnerable, por lo que la ausencia es de "alto riesgo", según informa TVC
Lydia N. F., la joven desaparecida ayer en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
Lydia N. F., la joven desaparecida ayer en el barrio de El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife. | Televisión Canaria
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Alerta por la desaparición de una joven de 25 años en Santa Cruz de Tenerife. Según la información facilitada este viernes por Televisión Canaria, la última referencia de la joven corresponde al 20 de agosto de 2026 en el barrio capitalino de El Toscal.

La desaparecida aparece identificada como Lydia N. F. y se trata, además, de una “persona vulnerable”, por lo que se solicita colaboración para tratar de localizarla cuanto antes.

Lydia mide 1,63 metros, tiene complexión normal, pelo castaño y ojos marrones.

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