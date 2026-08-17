Siete fallecidos por atropello en Canarias y un dato que alarma a la DGT: la segunda comunidad con mayor mortalidad

Un total de siete personas han muerto y 59 han resultado heridas —varias de ellas en estado crítico— en atropellos registrados en Canarias en lo que va de año. Los datos, recopilados por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV) a partir de fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el 112 Canarias y cuerpos policiales, coinciden con la conmemoración del Día Mundial del Peatón este 17 de agosto.
El balance en las Islas mantiene la tendencia de 2025, ejercicio que cerró con 12 peatones fallecidos. Un estudio de la Fundación Línea Directa junto a FESVIAL sitúa al Archipiélago como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de mortalidad peatonal sobre el total de accidentes mortales en sus vías.
Canarias acumula un 26% de muertes de peatones, cifra que supera en seis puntos la media nacional y que solo se encuentra por detrás de la Comunidad de Madrid.
Factores de riesgo
Expertos en seguridad vial señalan la configuración del entorno urbano y el uso de dispositivos electrónicos como detonantes habituales de las conductas de riesgo.
Bernardo Hernández, divulgador de seguridad vial, advierte en Televisión Canaria sobre la necesidad de adaptar la duración del verde en los semáforos y la visibilidad a las capacidades de los transeúntes de mayor edad o con movilidad reducida: “Cuando eres joven te da tiempo a cruzar con un coche a 50 metros, pero cuando eres mayor no te da tiempo”.
A la vulnerabilidad física por edad se suma la distracción. Según la DGT, el 35% de los peatones utiliza el teléfono móvil mientras cruza por un paso de peatones. AIPSEV alerta sobre la proliferación del perfil denominado “peatón tecnológico”, concentrado en jóvenes de entre 18 y 25 años que transitan utilizando el teléfono o auriculares, lo que reduce su capacidad de atención ante el tráfico.
Infracciones de conductores
El análisis sobre la siniestralidad peatonal refleja que el viandante no cometió ninguna infracción en el 72% de los atropellos registrados a nivel nacional.
Cuando se producen faltas por parte del peatón, las más recurrentes son cruzar fuera de los pasos habilitados, transitar por la calzada de forma antirreglamentaria y desobedecer la señalización semafórica.
En el caso de los conductores, las causas principales derivan de no respetar la prioridad en pasos de peatones, saltarse semáforos en rojo y circular a velocidad excesiva.
El impacto según los grupos de edad muestra una clara brecha de gravedad. Aunque la edad media de los heridos es de 45 años, la letalidad se duplica en el grupo de mayores de 68 años.
Por sexos, los hombres registran un número superior de siniestros en carreteras interurbanas, mientras que las mujeres sufren una mayor concentración de atropellos dentro de los cascos urbanos.