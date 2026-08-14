Fañabé y Miraverde se unen a través de un carril bici y peatonal de un kilómetro

El Ayuntamiento de Adeje ha iniciado los trabajos del proyecto constructivo que dará forma a uno de los corredores más ambiciosos del sur de Tenerife. Se trata de una actuación valorada en 2,6 millones de euros que unirá Fañabé y Miraverde a lo largo de 1.100 metros, desde la pasarela peatonal de Miraverde hasta la avenida San Borondón, en Fañabé. Las obras, que arrancaron la semana pasada, se ejecutan desde el área de Obras y Servicios, dirigida por Epifanio Díaz Hernández.
El plazo de ejecución estimado por el Consistorio es de catorce meses.
El proyecto corresponde únicamente a la Fase I del corredor completo. El Ayuntamiento ya baraja una segunda fase que proyecta una pasarela aérea en el barranco que separa Fañabé con la rotonda de Los Menceyes, en Adeje.
La propuesta existe ya sobre el papel, aunque el Consistorio se encuentra todavía buscando la financiación necesaria.
La actuación se enmarca, en definitiva, en un plan municipal más amplio que persigue que se pueda ir caminando, al menos, entre los núcleos poblacionales más cercanos al casco.
El nuevo corredor contempla un carril bici de tres metros de ancho, una franja peatonal de dos metros y áreas donde peatones y ciclistas compartirán espacio sin separación física.
Renovación de mobiliario
El proyecto incluye además una renovación completa del mobiliario urbano del itinerario, con nuevos bancos, papeleras y barandillas, junto a una pequeña área de ejercicio al aire libre. Así, un trazado hoy degradado y con el asfaltado levantado en varios puntos recuperará una segunda vida.
Toda la iluminación se renovará por un sistema de telegestión inteligente que permitirá regular y controlar remotamente la intensidad de las luminarias, con el objetivo de ganar en eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica en la zona.
El trazado integrará y pondrá en valor espacios ya existentes como un mirador, la plaza junto a la iglesia local y la plaza del barrio, que quedarán incorporados al nuevo itinerario peatonal.
El pliego que rige el proyecto obliga al contratista a mantener en todo momento el tráfico rodado y peatonal mientras duren los trabajos. Para ello se desplegará un dispositivo de señalización provisional, desvíos puntuales y señalistas.
El alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó que la actuación se enmarca en una estrategia municipal para “mejorar infraestructuras y vías importantes del municipio y que, en un futuro los núcleos más cercanos al casco puedan recorrerse andando o en bici, de manera sostenible”.