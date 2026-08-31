Catas, talleres infantiles y degustaciones: así será la fiesta de la miel de Tenerife

La Feria de la Miel de Tenerife regresará a La Orotava los próximos 26 y 27 de septiembre con una programación dedicada a la apicultura, la gastronomía y los productos de la tierra. La Plaza de la Constitución acogerá la cita, organizada por el Ayuntamiento de La Orotava y la Asociación de Apicultores de Tenerife (Apiten).
La feria abrirá el sábado 26 de 10:00 a 20:00 horas y el domingo 27 de 10:00 a 15:00 horas. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán conocer y adquirir diferentes variedades de miel de Tenerife, además de otros productos agroalimentarios y artesanales de la Isla.
Miel, productos locales y gastronomía
La muestra reunirá a productores y profesionales vinculados a la apicultura, la alimentación y la artesanía. La oferta incluirá vinos, quesos, pastelería y otros productos de kilómetro 0, junto a diferentes propuestas relacionadas con la miel.
Entre los espacios previstos figura la colmena-museo de la miel, que permitirá acercar al público el funcionamiento de una colmena y el trabajo relacionado con la actividad apícola. También habrá un rincón dedicado a la artesanía.
La programación incluirá catas de mieles de Tenerife, talleres infantiles, charlas y degustaciones. La gastronomía tendrá también presencia con varios showcookings dirigidos tanto al público adulto como a los más pequeños.
El escenario principal completará la programación con actuaciones musicales y diferentes actividades, entre ellas la entrega de premios del concurso de fotografía Miel de Tenerife.
La Feria de la Miel vuelve a La Orotava
La cita tiene carácter itinerante y cambia de municipio en cada edición. La Orotava volverá a ejercer como sede después de haber acogido la feria en 2022 y 2024.
La elección del municipio está relacionada también con el peso de la apicultura en su territorio. Según la organización, La Orotava concentra el mayor número de asentamientos apícolas de Tenerife, con explotaciones situadas desde zonas próximas al nivel del mar hasta el Parque Nacional del Teide.
La variedad de ecosistemas y especies vegetales del municipio permite obtener mieles con características diferenciadas. La actividad apícola cuenta además con una larga tradición en la Villa y mantiene una dimensión tanto económica como cultural.
Los productores pueden inscribirse hasta el 5 de septiembre
Los productores y profesionales que quieran participar en la feria pueden presentar su solicitud hasta el 5 de septiembre, aunque el número de puestos disponibles es limitado.
La convocatoria está abierta a apicultores, artesanos y productores de Tenerife, incluidos viticultores, queseros y otros profesionales del sector agroalimentario y artesanal.
Las personas interesadas deben cumplimentar el formulario correspondiente al producto que quieran exponer o comercializar y enviarlo junto a la documentación requerida al correo apiten@apiten.es.
La organización revisará las solicitudes y contactará posteriormente con las personas seleccionadas para confirmar la asignación del puesto y facilitar la información sobre el montaje.
La Feria de la Miel de Tenerife cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), además de empresas y entidades relacionadas con el sector.