El ‘chacho’ se cuela en el entrenamiento del Barça gracias a Fermín y Eric García

Los futbolistas Fermín López y Eric García sorprendieron en un entrenamiento reciente con el FC Barcelona al emplear varias expresiones canarias mientras realizaban un ejercicio junto a al tinerfeño Pedri González, uno de los jugadores más queridos por sus compañeros.
Pedri se encontraba entre sus compañeros cuando Fermín López reaccionó con un “chacho, qué agilidad”, una expresión habitual en las Islas, al ver cómo el de Tegueste completaba su turno.
El centrocampista andaluz volvió a recurrir al mismo registro poco después. “Chacho, cabrón, cómo hiciste eso”, se le escucha decir entre risas después de una de las acciones.
Eric García también se sumó al momento con otra expresión muy reconocible en el Archipiélago. “Chacho, qué calor”, comentó durante la sesión de trabajo.
Las palabras de ambos jugadores provocaron un momento distendido en el entrenamiento, con Pedri como uno de los protagonistas del grupo.
La relación del futbolista tinerfeño con sus compañeros vuelve a quedar reflejada en una escena alejada de la tensión habitual de la competición.
El Barça prepara el partido ante el Rayo Vallecano
El Barcelona se prepara para disputar la tercera jornada de LaLiga, en la que el conjunto azulgrana se enfrentará al Rayo Vallecano en el Camp Nou, en busca del pleno de victorias.
El equipo dirigido por Hansi Flick afronta el encuentro con el objetivo de continuar sumando en este inicio de campeonato.
El centrocampista de Tenerife, uno de los ocho campeones del mundo en la plantilla azulgrana, es una pieza habitual del técnico alemán y mantiene una relación cercana con sus compañeros.