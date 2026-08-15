Guía del día grande de Candelaria: horarios, actos de la Patrona de Canarias y guaguas

La Villa Mariana de Candelaria acoge este sábado, 15 de agosto, la celebración del día grande de la Patrona de Canarias, en una jornada marcada por actos religiosos, institucionales y tradiciones populares.
La gran afluencia de peregrinos ha llevado a Titsa, dependiente del Cabildo de Tenerife, a poner en marcha un dispositivo especial con miles de plazas adicionales en sus guaguas para facilitar la movilidad hacia el municipio costero.
Guía de todos los actos
La programación matinal arranca con la animación de los tambores y chácaras de la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos y la llegada de los atletas de la 35.ª Ofrenda Floral Atlética.
A partir de las 10:45 horas da comienzo el bloque institucional en la avenida de la Constitución:
- 10:45 horas: Parada Militar y recepción de la representante de Su Majestad el Rey de España, cargo que este año ostenta Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias.
- Procesión Cívica: Recorrido con el Pendón Municipal hacia la Basílica de Candelaria con la alcaldesa, la corporación municipal y una representación del Ayuntamiento de Teror, acompañados por la Banda de Música Las Candelas.
- Recepción religiosa: Saludo en la entrada del templo a cargo del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago Santiago, y del rector de la Basílica, Dailos José Melo.
- Eucaristía solemne: Concelebración presidida por el obispo Nivariense, con la intervención de la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas.
- Procesión de la Patrona: Al término de la misa, la imagen de la Virgen recorre las calles Obispo Pérez Cáceres y Los Príncipes acompañada por la Escuadra de Gastadores.
Despliegue de Titsa y cambios en el transporte público
Para cubrir el incremento de demanda durante el sábado 15 de agosto, Titsa mantiene activo un operativo reforzado hasta las 17:00 horas, momento en el que el servicio recupera la normalidad.
La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Eulalia García, ha destacado la apuesta por la movilidad sostenible tras recordar que en la edición anterior el uso de la guagua creció un 11 % hasta superar los 27.600 usuarios.
- Punto central de paradas: Las salidas y llegadas en Candelaria se concentran en la avenida de los Menceyes (junto a la antigua Estación). Hasta las 17:00 horas quedan fuera de servicio las paradas comprendidas entre la calle Bélgica y la plaza de Teror.
- Línea 122 (Santa Cruz-Las Caletillas-Candelaria): Refuerzos continuos en sus salidas habituales en función de la afluencia de viajeros.
- Línea 120 (Santa Cruz-Candelaria-Puertito de Güímar-Güímar): Mantendrá trayectos adicionales para conectar la capital y la comarca de Güímar con el municipio mariano.
- Lanzaderas especiales: Operativas las líneas 522 (con conexión desde La Laguna) y 529 (desde Izaña) para canalizar el traslado de los peregrinos que descienden desde la cumbre.