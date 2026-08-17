El Gobierno canario también se desmarca de la suspensión del amistoso del Costa Adeje Tenerife en Marruecos

El Gobierno canario, a través del viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, se ha desmarcado hoy de la decisión que conllevará la posible suspensión el jueves en Agadir del torneo amistoso entre las jugadoras del Costa Adeje Tenerife y las del equipo regional del Souss-Massa.
Paralelamente, fuentes del Gobierno de España negaron tajantemente a DIARIO DE AVISOS haber pedido al club insular que suspendiera su viaje a Marruecos calificando de “invento absoluto y total” que se trasladara a la institución deportiva cualquier indicación para no viajar a Agadir y jugar el amistoso.
Por su parte, en declaraciones ofrecidas a la Cadena Ser, Caraballo ha pedido “respetar la autonomía y decisiones” de las entidades implicadas en el partido.
Caraballo sostiene que son las federaciones y los clubes quienes “desarrollan esa colaboración y quienes toman decisiones alineadas con el acuerdo que se firmó”, orientado a la promoción y fomento del fútbol femenino en Marruecos.