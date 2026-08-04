Un guachinche de La Laguna veta a ‘influencers’: “Hay quien solo busca comer gratis”

El Guachinche Casa Aguere, un restaurante de comida tradicional canaria situado en La Laguna, ha anunciado la prohibición de entrada a los influencers con un cartel colocado en el acceso al local.
La propiedad justifica la medida para frenar a quienes buscan consumir de forma gratuita sin ofrecer un retorno promocional real.
El establecimiento, abierto en Tenerife desde hace menos de dos meses, ha difundido la iniciativa en sus redes sociales. La publicación ha generado una amplia controversia entre clientes que aplauden la decisión y usuarios que cuestionan la estrategia del negocio.
Un rechazo a las colaboraciones sin valor real
A través de una foto en sus redes, el restaurante critica que “hay quien solo busca comer, viajar o conseguir cosas gratis sin aportar un valor real”. El negocio argumenta que tener audiencia o grabar vídeos resulta accesible hoy en día, pero defiende que la verdadera dificultad reside en construir una comunidad que confíe plenamente en las recomendaciones del creador.
Desde el Guachinche Casa Aguere aclaran que no cuestionan la creación de contenido como profesión cuando existe rigor, profesionalidad y constancia. Sin embargo, recalcan su rechazo hacia los perfiles que solicitan servicios de hostelería sin coste amparándose en cifras de seguidores que no garantizan clientes reales.
Críticas por contradicción y división en redes
La medida ha abierto una profunda división entre los clientes del Archipiélago. Por un lado, numerosos usuarios respaldan al negocio al considerar abusivas las peticiones de comida gratuita por parte de algunos usuarios de redes sociales.
Por otro lado, varios internautas acusan al establecimiento de actuar con incoherencia. Según señalan diversos usuarios en el debate digital, el local recurrió precisamente a invitaciones a creadores de contenido durante sus primeras semanas de apertura para ganar visibilidad y captar clientela en la comarca metropolitana de la Isla.